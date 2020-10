Hallan muerta a una estudiante de Morelia; su madre pide investigar a su exnovio

MORELIA, Mich. (apro).- Una estudiante de tercer semestre de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Lasalle fue hallada muerta debajo de un puente del distribuidor de Morelia.

Familiares de María Fernanda informaron de su muerte en redes sociales. Explicaron que la joven había salido a una fiesta el domingo pasado y ya no regresó a su casa.

Fue hasta el lunes cuando personal de la Fiscalía de Michoacán avisó del hallazgo de su cadáver a la familia.

La Universidad Lasalle expresó sus condolencias a los familiares y conminó a las autoridades al inmediato esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la justicia.

El cuerpo de la joven estaba prácticamente destrozado, pues varios automotores le pasaron por encima. Al enterarse, los oficiales de la Policía Michoacán de Tránsito y Movilidad, de la División de Peritos, llegaron a la escena, la acordonaron y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En entrevista con un medio de comunicación local, la madre de María Fernanda pidió que no se descarte ninguna línea de investigación en la muerte de su hija, pues dijo que antes de ser encontrada sin vida había discutido con su exnovio.

La mujer relató que su hija salió con su exnovio la madrugada del lunes, sin que su familia se diera cuenta, y él llevó a la joven al puente de la salida a Salamanca, en donde discutieron.

“Ella tuvo una discusión con su exnovio, ya no era su novio, hay testigos que vieron que ellos andaban discutiendo”.

“El muchacho dice que mi hija salió del coche y corrió. Él me fue a hablar para irla a buscar, ya cuando yo llegué al puente los policías no nos dejaron acercarnos ni nada. Ya ahorita identifiqué al cuerpo y sí es mi hija desafortunadamente”, señaló la madre.

La mujer relató que la pareja llegó a su casa con la bolsa y el celular de su hija, y le dijo que fueran a buscarla y la llevó al puente, donde la había visto por última vez.

“Él me dijo que fuéramos a buscarla, me llamó a las 7 de la mañana y me dijo que fuéramos a buscarla, porque había tenido una discusión con ella y ella había salido corriendo. Y me llevo ahí al puente en donde fue que él la llevo”, añadió.

Pidió que no se descarte ninguna línea de investigación en la muerte de su hija, pues indicó, podría tratarse de un feminicidio.

“Lo que quiero es que se investigue bien para saber qué fue lo que pasó y si se tienen que ver los videos pues que se vean. Eso es todo lo que quiero que sepan”, declaró.

Desaparece en Morelia y la hallan muerta en Guanajuato

En otro caso reciente, Xitlali Elizabeth, de 31 años de edad, desaparecida el miércoles 30 de septiembre en Morelia, fue encontrada sin vida y con signos de violencia en el vecino estado de Guanajuato el 1 de octubre, lo que provocó marchas y protestas en varias ciudades de Michoacán.

El día en cuestión, la víctima salió de su hogar en el fraccionamiento Paseo de Las Gaviotas de Altozano, al sur de Morelia, y mencionó a sus seres queridos que iría a hacer unos pagos del agua. Iba en su coche Mercedes Benz, de color blanco, con placas de Michoacán. Luego de esa fecha no regresó a su casa.

Dos mujeres, las presuntas asesinas de Xitlali: Fiscalía

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán detuvo a dos mujeres por el asesinato de Xitlali Elizabeth Ballesteros.

El fiscal general, Adrián López Solís, confirmó que fueron detenidas en cumplimento a una orden de aprehensión Estéphani “N” y Laura “N”, probables responsables del homicidio de la mujer de 31 años de edad.