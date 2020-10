“Los pobres ya se quedaron”, dice un profesor del CCH Sur a alumno sin cámara

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se volvió viral en redes sociales por lanzar una frase discriminatoria durante una clase virtual.

El viernes 9 de octubre se difundió un video de 29 segundos, donde un alumno le explica al maestro que su cámara estaba rota, por lo que no podía encender el video, a lo que el docente le respondió que no tenía caso estar en clase si no tenía los elementos.

Otro alumno quiso apoyar a su compañero, al decir que muchos estudiantes no tienen la posibilidad de tener una cámara o comprarse un celular, lo que provocó el comentario del docente:

“Ese rollo sale sobrando. Los pobres ya se quedaron”, sentenció.

La frase desató criticas en redes y se polarizó el tema.

Maestro del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur (CCH Sur) en la Ciudad de México, hace un comentario clasista a un alumno por no tener una cámara. ==================== pic.twitter.com/HyaywFgiG9 — ☬☬ Arq. Ricardo Martinez ☬☬ (@rmartinez2209) October 11, 2020

El maestro fue identificado en redes como Jorge Saltijeral Oaxaca, sin que la UNAM haya confirmado el dato o pronunciado al respecto.

