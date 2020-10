Revientan comparecencia de López-Gatell en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Legisladores de Oposición reventaron la comparecencia del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell en el Senado luego de diversas muestras de rechazo y reproches por el manejo de la pandemia del Covid-19.

Durante cuatro horas, senadoras del PAN colocaron letreros en los que se leía “Basta de mentiras” y una caricatura de López-Gatell tapando con su saco decenas de muertos, al tiempo que lo increparon por su gestión de la crisis sanitaria cuando se han registrado ya 817 mil 503 contagios acumulados y 83 mil 781 muertes relacionadas al coronavirus.

“Usted no es bienvenido”, le dijo la senadora Lilly Téllez de la bancada del PAN al vocero del gobierno federal ante la pandemia.

Luego le dio un bastón y le dijo que era su “cetro” de “pequeño virrey de las camas vacías”.

“Usted y su trabajo de baratija, de cuarta, ha costado más que dinero, su trabajo, su barato modelo centinela, su arrogancia y vanidad se ha cobrado la vida de seres humanos”, prosiguió Téllez.

Mientras que Verónica Delgadillo de Movimiento Ciudadano le exigió su renuncia por no haber atendido las recomendaciones internacionales de hacer “más pruebas” o terminar la jornada de sana distancia “antes de tiempo”.

“¿Cuántas muertes más valen su renuncia? Parece que 83 mil no son suficientes. ¿Qué hace falta para que renuncie por dignidad o al menos por respeto a su profesión y al momento crítico que estamos viviendo?”, le cuestionó Delgadillo.

“Criminal es preferir quedar bien con su jefe mientras el coronavirus convierte a México en un cementerio”, añadió.

López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, respondió que sí responde a las “expectativas del presidente” y “con muchísimo orgullo, porque no son las expectativas de un hombre, de un dirigente político, son las de un pueblo que ha estado históricamente dolido, violentado en sus derechos”

“La Cuarta Transformación no es una casualidad es la síntesis de la aspiración nacional de un pueblo que ha encontrado en el dolor la causa de levantarse”, dijo.

Y luego prosiguió: “Una nación que estuvo muy cerca del colapso, de la inviabilidad, por un momento considerado como un posible estado fallido por la malversación sistemática, la corrupción rampante y el abuso de poder y la negligencia y la arrogancia de quienes desde una minoría rapaz gobernaron el país. Por eso es sorprendente, pero no inexplicable que hoy haya representantes de esa minoría que hoy, haciendo uso de la tribuna, pretendan dar lecciones de moralidad, de ética, de probidad, cuando todas y todos, el pueblo en su conjunto conoce la historia”.

Al referirse a las y los senadores de oposición que lo confrontaron dijo que son una “pequeña minoría” que se ha anclado a verdades a media, distorsiones o mentiras, pero que no pierde la esperanza de que se informen y vean las conferencias vespertinas que ofrece desde el inicio de la pandemia en México y que este lunes cumplen 220.

“No pierdo la esperanza de quienes han venido aquí a plantear, de manera por demás expresiva, estas perspectivas de ‘pruebas, pruebas, pruebas’, el uso de cubrebocas, que por qué no cerramos las fronteras, que por qué no obligamos a la población a que se quedara en casa, que por qué no usamos la fuerza pública, etc… no perdemos la esperanza de que vean los documentos, de que vean la evidencia y que vean quizá las conferencias vespertinas, para eso fueron hechas, 220 hoy cumplimos”, dijo el epidemiólogo.

Luego, López-Gatell lamentó que las y los legisladores de las bancadas de Oposición “se sustraigan una y otra vez de la realidad” y exhibió que había “curules vacías”.

“Veo que la senadora Márquez se apresta a retirarse, se llevará las lonas, no lo sé”, dijo y de inmediato la senadora Martha Cecilia Márquez del PAN fue a ofrecerle gel anti-bacterial y sacó dos letreros que ya había mostrado su partido en la comparecencia del secretario de salud Jorge Alcocer el pasado 30 de septiembre con las leyendas: “Exceso de soberbia” y “exceso de ineptitud”.

Miguel Ángel Navarro, presidente de la Comisión de salud del Senado, interrumpió al subsecretario para anunciarle que, al no haber condiciones de respeto, suspendería la comparecencia.

“Señor subsecretario, al no haber ya las garantías de una civilidad, le pido me permita suspender la reunión, ya que no hay el comportamiento para una comparecencia. Se da por concluida la reunión”, dijo el morenista.

“Lástima”, respondió López-Gatell.

Y cuestionan robo de medicamentos

Las senadoras Martha Cecilia Márquez del PAN y Silvana Beltrones del PRI cuestionaron a José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), sobre el robo de 37 mil 956 piezas de medicamentos oncológicos desde el pasado 7 de octubre.

Cuestionado sobre por qué tardó tanto en emitir la alerta sanitaria correspondiente, apenas el sábado 10 de octubre, Novelo Baeza aseguró que primero se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el robo de medicamentos oncológicos y luego se emitió la alerta.

“Sucede el robo y se implementan inmediatamente medidas de seguridad para denunciar el caso ante las autoridades competentes como la FGR, ahí se integra el expediente, se identifica el número de piezas, el tipo de medicamentos, el marbete para darle seguimiento y luego se nos comunica a nosotros todo ese proceso y Cofepris cumple entonces con la alerta sanitaria que emitimos el día sábado”, respondió.

Durante su comparecencia, el comisionado dijo que cuando llegó a la Cofepris estaba “inundada de corrupción”, pero que se ha ido combatiendo y se ha terminado la discrecionalidad que durante año caracterizó a las administraciones. Como ejemplo, dijo que se han presentado 30 denuncias en el Órgano Interno de Control.

“Nos encontramos laboratorios que para obtener el registro sanitario de genéricos presentaba proveedores de principios activos de calidad y para la fabricación, una vez aprobados, los cambiaban”, acusó.