Indagatoria sobre Cienfuegos y otros mandos, hasta conocer las pruebas que tiene EU: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó hoy que en el país, no existe investigación abierta contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, y pidió esperar a conocer las investigaciones en Estados Unidos para determinar si es necesario indagarlo a él o a otros mandos y oficiales militares.

El mandatario recordó que este martes 20 de octubre, quien fuera secretario de la Defensa Nacional el sexenio pasado, sostendrá una segunda audiencia en la que se va a decidir si enfrenta el proceso en libertad como pide su defensa o detenido conforme exige la fiscalía.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que la posición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, es igual en el caso de Cienfuegos a como fue el de Genaro García Luna, en el sentido de que se les atribuyen vínculos con gente poderosa en México y podrían huir, por lo que exigen enfrenten el proceso en prisión.

Las referencias del presidente al caso, este lunes, abundaron en cuidar a las Fuerzas Armadas, a partir de recordar que la estructura del Ejército Mexicano y su esquema de asensos, implica que haya divisionarios que ocupan cargos importantes de un sexenio a otro, o bien, se fueron a retiro, sin que necesariamente estén implicados en actos de corrupción.

“Mañana (con la audiencia) vamos a saber, y si no tiene libertad bajo fianza, iniciará allá el proceso, las audiencias y presentación de pruebas para saber quiénes –en el caso de ser responsable, culpable–, participaron además del secretario Cienfuegos, en esta presunta protección al grupo que antes era de los Beltrán Leyva pero que estaba ya comandado, dirigido, por otra persona. Vamos a esperar el resultado”, pidió.

No obstante su alegato a favor de las Fuerzas Armadas, que incluyó enlistar una serie de acciones en las que participan como el Plan DN III o las construcción de infraestructura, reiteró que no permitirá la impunidad.

“No se puede, con todo lo lamentable y escandaloso que sea (la detención de Cienfuegos) no se puede desacreditar de tajo a una institución tan importante para el Estado Mexicano como la Sedena. Esto no significa encubrir a nadie. Cero impunidad. Si el general resulta responsable que se le castigue, si hay otros oficiales involucrados y se prueba, que se les castigue… en el caso de García Luna, lo mismo”, explicó.

Añadió que se puede abrir una investigación tanto en el caso del exsecretario de Seguridad del calderonismo, Genaro García Luna como en el de Defensa del peñanietismo, Salvador Cienfuegos, pero esperando que las grabaciones y otras pruebas, presuntamente en poder del Departamento de Justicia estadunidense, se compartan, pues el Estado Mexicano, en su oportunidad, solicitará acceso al material probatorio para determinar quiénes podrían estar implicados y proceder.

“Que les quede claro: nosotros no vamos a dar protección, no va a haber impunidad para nadie. Llegamos precisamente para limpiar, moralizar la vida pública, y esto que está sucediendo que es muy vergonzoso, lo advertimos, dijimos en su momento que, si no era un narco estado, era un narco gobierno, y sin duda era un gobierno mafioso”, dijo.

López Obrador relacionó la corrupción e impunidad de los gobiernos pasados con el triunfo electoral que obtuvo en 2018, y ya en otro momento de la conferencia, recordó que él se enteró hace 15 días de la indagatoria estadunidense.

Fueron amplias las referencias del mandatario al caso, en diversas oportunidades de la conferencia de prensa de hoy, entre estas, recordó que, en febrero de 2017, hizo diversos señalamientos respecto a una masacre en Tepic Nayarit, en la que murió el líder de la organización criminal (Juan Francisco Patrón Suárez) por elementos de la Marina, recordando el episodio como un ejemplo de sus críticas al modelo de seguridad implementado por los gobiernos anteriores.

Respecto al general Cienfuegos, expresó que la única investigación abierta en México es por el caso Ayotzinapa, por el que ya hay órdenes de aprehensión liberadas contra militares y algunas ya cumplimentadas.