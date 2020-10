Decepciona México al empatar con Angola

Hannover, 16 de junio (apro) - Todo estaba listo para la fiesta Sin embargo, la selección mexicana desaprovechó la ocasión de clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo, al empatar a cero goles frente a Angola, con lo que dejó en suspenso su futuro en el certamen Angola, el rival que en el papel aparentaba ser el más débil del Grupo D, terminó siendo un dolor de cabeza para el equipo mexicano que, luego de su victoria de 3-1 ante Irán, tampoco pudo capitalizar su superioridad numérica La clasificación se definirá hasta el último encuentro de los integrantes del Grupo D Esta fue una noche de contrastes, ya que el empate le cambió el panorama al equipo mexicano, que ahora se enfrentará al rival más temido de su grupo, Portugal, ante el que definirá su permanencia en la Copa del Mundo Portugal, que en su debut mundialista venció 1-0 a Angola, se enfrentará mañana a Irán Una victoria de los lusitanos les daría la clasificación El empate de hoy congeló el ánimo de miles de aficionados mexicanos, que por la noche tenían preparado el festín de la clasificación en la plaza de Hannover, considerada "la ciudad más mexicana de Alemania", desde su buena actuación en la pasada Copa Confederaciones Alemania 2005 México no fue ni la sombra del equipo que el domingo pasado derrotó a Irán Tampoco pudo capitalizar su ventaja numérica tras la expulsión, al minuto 79, del mediocampista André, por doble acumulación de tarjetas amarillas El mérito del los angoleños fue no haber bajado los brazos, ni siquiera cuando tuvieron que jugar con un elemento menos, aunque se encontraron a un rival más preocupado en no perder El empate significó para los africanos su primer punto en una Copa del Mundo Si México padeció e hizo sufrir a sus miles de seguidores, que entusiastas y festivos coparon las tribunas del estadio de Hannover, fue por la nulidad de sus líneas y el poco aporte de su media cancha para enlazar con la desatinada delantera, sembrando más dudas que al principio de la aventura mundialista Los naturalizados Antonio Naelson, "Sinha" y Guillermo Franco tuvieron una mala actuación El primero, uno de los héroes en la victoria frente a Irán, pasó desapercibido y debió ceder su lugar a Jesús Arellano en el minuto 51 Y 21 minutos después lo siguió el argentino naturalizado mexicano, quien no estuvo certero De conseguir su pase a la otra ronda, México se enfrentaría a Argentina u Holanda, que hoy consiguieron su clasificación Al principio, con un coro mexicano de unas 35 mil gargantas reunidas en el estadio Hannover, México fue el equipo que mandó en la cancha A los 14 minutos, un disparo de Rafael Márquez se estrelló en el poste Sin embargo, los papeles cambiaron a mitad del primer tiempo, cuando Angola comenzó a controlar el balón Luego, "El Guille" Franco desperdició una magnífica ocasión de anotar, cuando intentó elevar su remate sobre el portero Joao Ricardo, al minuto 55 Para entonces, el futbol ramplón de los contendientes apagaba paulatinamente el ánimo de los aficionados, aunque Angola, acaso sin proponérselo, le imprimía al juego un mejor toque de pelota En el segundo tiempo, la entrada de Francisco El Kikín Fonseca refrescó la ofensiva mexicana, pero prevalecieron los desaciertos El delantero Omar Bravo remató al poste al final del partido, luego de un titubeo del guardameta Al final, el portero angoleño fue designado el mejor jugador del partido El futuro del equipo mexicano se conocerá el próximo miércoles, cuando se enfrente al favorito Portugal