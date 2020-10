Sin confirmarse, si Brasil será la sede del Mundial 2014: Blatter

Munich, 5 de julio (apro) - Joseph Blatter, presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) afirmó hoy que aún no está confirmado que Brasil vaya a ser la sede de la Copa del Mundo 2014 Blatter dijo que otros aspirantes "están preparados para reemplazarlo" Y señaló que los europeos, por lo general, siempre están deseosos de organizar un mundial, así como en Norteamérica El dirigente no dio a conocer el nombre de esos países El pasado 29 de mayo, en el marco de los festejos del 40 aniversario del estadio Azteca, el propietario de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, dijo que su sueño es que México sea sede de una tercera copa del mundo México es el único país en el continente americano que ha realizado dos mundiales: el de 1970, donde Brasil se erigió en el tricampeón del mundo, y el de 1986, en el que Argentina conquistó su segundo cetro mundial Molesto por versiones de periodistas brasileños, en el sentido de que su país organizará el Mundial de 2010, Blatter dijo que no se puede dar por hecho Brasil fue sede del Mundial de 1950 Blatter, quien recordó que la última ocasión que un país sudamericano realizó un mundial fue en 1978, en Argentina, a la postre campeón "Así que tenemos que volver", añadió En Sudáfrica se realizará el Mundial de 2010