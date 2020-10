Francis Alÿs inicia ciclo virtual en el MUAC

La historia detrás del video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A partir del lunes 23 de marzo, con motivo de la cuarentena, el Museo Universitario de Artes y Ciencias (MUAC) de la UNAM se unió a la suspensión de actividades, proponiendo en la Sala #10 un programa a distancia con contenidos digitales. Inició este ciclo con el estreno del video Juego de niños #19: futbol prohibido. Un juego entre ruinas, del artista Francis Alÿs (Amberes, Bélgica, 1959). El video fue realizado en agosto de 2017 en Mosul, Irak. La Ruya Foundation de Bagdad apoyó al artista en el trabajo que venía realizando con habitantes de las regiones fronterizas entre Irak y Siria, “incrustado” con las fuerzas armadas que combatieron a las milicias islámicas. El video que ahora propone Alÿs es la documentación de un partido de futbol que se realiza sin balón. Conmovedor por las connotaciones simbólicas, sorprende que estos jóvenes frente a las imposiciones del Estado Islámico, con creatividad y destreza, realizan este juego que se vuelve un acto de resistencia. Las prohibiciones dictadas en todos los territorios ocupados atentan con la libertad que el juego puede ofrecer en sus múltiples versiones; prohibiciones como cerrar salones de belleza, impedir dibujar figuras humanas, censurar todos los libros con excepción del Corán, impedir tener algunas mascotas y no practicar juegos de azar. Entre todo ello, el juego de futbol se considera deporte espectáculo que promueve el culto a los jugadores y atenta con la premisa de la adoración exclusiva hacia Alá, y visto como expresión de occidente con gran desconfianza entre el fanatismo musulmán ejercido por los yihadistas.La prensa dio a conocer, en 2015, un acto terrible: Un grupo de 13 niños de Mosul fueron ejecutados por los islamistas, ante una multitud que incluía a sus padres, porque aparentemente habían sido sorprendidos viendo un partido entre Irak y Jordán de la Copa Asiática. Esta historia llevó al artista a documentar este partido, del que los jugadores se sienten orgullosos y dispuestos a repetirlo frente a la cámara. La filmación del corto se realizó en dos rodajes de media hora; la luz y las tomas a los participantes logran que los espectadores podamos sentirnos cerca de este acto tan valiente y que es suspendido por el estruendo de unos disparos que hizo que los jugadores se dispersaran. Un juego sin herramientas pero que no impide que tenga sus propias leyes sin ningún reglamento explícito. Con una mirada respetuosa y sencilla, la cámara transmite una fuerza y una poesía que conmueve, no sólo por la recuperación del juego sino por el entusiasmo y alegría con que vemos jugar a estos niños que siguen resistiendo a través de una actividad lúdica. La filmación forma parte de la serie de videos cortos que conforman la propuesta del artista, los cuales registran la forma en que niños de todo el mundo establecen el juego, y que conforma una narrativa social. “Porque en la densidad de sus practicantes existe la uniformidad capitalista tanto como el programa del exterminio islámico”, según el curador del Muac Cuauhtémoc Medina. Al final del video los jugadores se presentan frente a la cámara con su nombre y dicen su equipo favorito, después de haber tenido que transformar los escudos de los equipos de occidente. Un video que sin duda vale la pena ver pues recuerda la capacidad del juego y confirma el poder que tenemos los seres humanos de imponer nuestra dignidad ante todo. Juego de niños #19: fútbol prohibido. Un juego entre ruinas, de Alÿs, estará disponible en línea hasta el 5 de abril del 2020, en