El Museo Tamayo durante el confinamiento

Manuel Felguérez en el MUAC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Manuel Felguérez es un referente en el ámbito cultural de nuestro país, en especial en las artes plásticas. Pionero del arte abstracto en México y miembro de lo que se llamó la Generación de la Ruptura, generó un lenguaje personal que abrió nuevas rutas. Su trabajo queda para recordarlo. Por ejemplo, hace cuatro meses el Museo de Arte Contemporáneo ( MUAC ) de Ciudad Universitaria presentó una retrospectiva suya bajo la acertada curaduría de Pilar García, que se consignó en este espacio Ahora dedicaremos el actual a reseñar la propuesta sorprendente del Museo Tamayo en el confinamiento por el covid-19. La programación, abierta al público, ofrece un panorama bastante completo y notable. Se trata de una selección diversa que permite al espectador encontrar opciones con contenidos variables a través deferentes plataformas digitales, como redes sociales y su sitio web. Por ejemplo, ofrece cuatro videos del artista portugués Alexandre Estrela (Lisboa, 1971), expuestos en la muestra titulada All and Everything. El creador expone ahí reflexiones sobre la esencia de las imágenes a través de diferentes soportes. Asimismo, se muestra una conversación que el artista estadunidense Stephen Prina mantiene con el curador Andrés Valtierra; el tema, la primera muestra de aquel en nuestro país, donde cuenta cómo el libro English for foreigners --que le regaló su padre cuando éste llego a Estados Unidos de la Italia fascista-- se convirtió para él en un detonante para estructurar aquella exposición, además de tocar el tema de la relación con su progenitor. Igualmente cuenta la importancia de la música en su trabajo (Como siempre lo quiso II --The way he always wanted it II--)m y refiere las sugerencias que hizo de varias películas dentro de esa propuesta de English for foreigners, dado que una característica suya es siempre un intento por dialogar entre sus intereses conceptuales con otras narrativas, por ejemplo en la película Zama de la cineasta argentina Lucrecia Martel. La programación del Tamayo también abarca actividades para niños, taller de dibujo y de móviles… Indagación creativa para niños que imparte Manuela Laborde, artista residente del museo. También se puede acceder al video digital Los grillos del sueño (2019), del artista Félix Blume. Se ofrecen conciertos como el de Felipe Gordillo al piano, o Benjamin Kumantuk Xuxxpë. El contenido de la propuesta del acervo museístico es obra del equipo curatorial del recinto, integrado por Pamela Desjardins, Andrés Valtierra, Andrea Valencia y Humberto Moro; cada uno ha seleccionado dos objetos de la colección propia del Tamayo para ponerlos en perspectiva, permitiendo así el análisis y la posibilidad de acercarnos a las piezas de una manera más cercana con información generada por los especialistas. Hay que celebrar estas propuestas por su profundidad y seriedad, para compartir con el público con creatividad y conocimiento este valioso acervo que posee el Tamayo: