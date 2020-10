Heredia, Manjarrez y Lizárraga se cuelgan oro en taekwondo para México

BOCA DEL RÍO, Ver. (proceso.com.mx).- Victoria Heredia, Itzel Manjarrez y Daniel Lizárraga otorgaron tres medallas de oro a México en las finales de taekwondo, en el segundo día de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. Victoria Heredia en la categoría de -67 kilogramos e Itzel Manjarrez en -49 kilogramos no tuvieron contratiempo alguno para imponerse en las finales, pues consiguieron la presa dorada por marcadores abultados. En contraparte, el mexicano Daniel Lizárraga tuvo que alargarse hasta la muerte súbita para derrotar al hondureño Miguel Ángel Ferrera, en la categoría de -86 kilogramos. En el tatami ensamblado en el World Trade Center de Boca del Río, cerca de mil mexicanos se brindaron con porras y aplausos de forma incondicional a sus paisanos, quienes no los defraudaron otorgando 3 de 4 medallas posibles en las finales realizadas la tarde de este domingo. Itzel Manjarrez se impuso a la puertorriqueña Victoria Stambaugh, su férrea defensa y bloqueos estratégicos, así como un intenso ataque en el tercer round –el cual ganó en un parcial 8-2– fue vital para que se alzara con una contundente victoria de 12 puntos a 3 ante una boricua que logró dejar el primer round en ceros. Dos contactos en el rostro de Manjarrez y un bloqueo rápido cuando se encontraba con una rodilla en el suelo, en el tercer round fueron vitales para obtener la medalla dorada. En la categoría de -67 kilogramos, Victoria Heredia obtuvo la presea dorada sobre la representante de República Dominicana, Daisy Montes por un marcado global de 12-4. Heredia dominó de principio a fin el combate, con contactos estratégicos. Logró dejar la victoria desde el primer round con un parcial de 6-0, apuntalar el triunfo en el segundo 9 a 3 y contener el embate de Montes en el tercer round a base de bloqueos y de evitar el contacto, para cerrar con una diferencia holgada de 8 puntos. El encuentro con mayor dramatismo lo tuvo la final varonil de -86 kilogramos, donde el hondureño Miguel Ángel Ferrera tuvo una semifinal de muerte súbita y en la final, alargó a esa misma instancia ante el mexicano Daniel Lizárraga, sin embargo, en esta ocasión, le tocó vivir el rostro de la derrota. Un primer round que finalizó 0 a 0, el segundo con empate a 2 y un tercero sin movimientos, ante intensos bloqueos de Lizárraga y Ferrera, así como patadas violentas que no lograron hacer contacto, obligó a un round de muerte súbita. En menos de 30 segundos Lizárraga corrió con la suerte de hacer contacto ante un devastado Ferrera, quien no pudo ocultar su frustración de no alzarse con la medalla dorada.