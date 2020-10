'Ciencia, tecnología y sociedad”, en el Centro Lombardo Toledano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A partir de este jueves 26, el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales (CEFPS) “Vicente Lombardo Toledano”, con sede en la delegación Álvaro Obregón de esta ciudad, dará inicio a su seminario “Ciencia, tecnología y sociedad”. Por ello, en su afán de llegar a un mayor número de interesados, transmitirá en vivo sus actividades por internet, tal es el caso de la presentación del volumen Técnica y ser humano, mismo que abrirá el seminario este jueves a las 17 horas. Para quienes puedan asistir la charla será en la Biblioteca del CEFPS (calle Lombardo Toledano 51, colonia Chimalistac), o bien on line a través de http://www.centrolombardo.edu.mx/ La presentación contará con la participación de Gabriela Frías Villegas, del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM; Luz Lazos Ramírez, del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM; Gabriel Ramón Fernández, del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) de Oaxaca y del Centro de Ciencias de la Complejidad (mejor conocido como “C3”) de la UNAM, y como moderador Eduardo Vizcaya Xilotl, de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Acorde con información de su sitio web, el Centro es una institución pública de investigación y estudios avanzados dependiente de la Secretaría de Educación Pública que fue creada por decreto presidencial en 1972, luego de la donación de la biblioteca particular del líder sindical y político poblano Vicente Lombardo Toledano (1894-1968), en la casa que habitó por más de cuarenta años, ubicada en la calle Lombardo Toledano 51, colonia Chimalistac, de la delegación Álvaro Obregón. La casona no sólo alberga los más de 25 mil títulos (joyas bibliográficas, libros, colecciones de revistas, periódicos y documentos históricos) reunidos por el luchador social a lo largo de su vida, sino algunos de los objetos personales, así como obras pictóricas y escultóricas hechas en su honor por artistas nacionales (la bandera nacional que cubrió la urna con sus restos mortales cuando fueron depositados en la Rotonda de las Personas Ilustres). Además, desde 1993 el Centro realiza investigaciones y ofrece servicios de documentación e información sobre historia de México y América Latina, en particular del movimiento obrero y del papel desempeñado por el propio Lombardo Toledano, y desde 1994 investigaciones sobre historia y filosofía de la ciencia y de la tecnología (metaciencia) a través de actividades de publicaciones especializadas, organización de eventos académicos y prestación de servicios bibliotecarios.