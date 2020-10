El Festival Aleph de Arte y Ciencia 2020

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - El Festival Aleph. Arte y Ciencia 2020 nos introduce al tema de la pandemia con una línea particular: “aunque sabíamos que podría ocurrir, no lo esperábamos en pleno siglo XXI”. Covid-19 es obligada discusión, y más en este encuentro que se volcó a lo virtual dadas las circunstancias sanitarias programándose del 21 al 31 de mayo en las plataformas de la Universidad Nacional Autónoma de México ( https://culturaunam.mx/elaleph/ , Radio UNAM y TV UNAM), bajo el título “Las posibilidades de la vida: Covid-19 y sus efectos”. Lanzado en el marco del programa Cultura UNAM en casa, el festival curado por el divulgador científico José Gordón se dedicará este año a discutir, analizar y especialmente sembrar en la conciencia colectiva todo el conocimiento que se tiene hasta el momento en torno a las estrategias sociales y de higiene que ayudan al control del covid-19, el desarrollo de vacunas y medicamentos contra éste, así como la relación ciencia-arte, las fake news y el levantamiento de la contingencia. ¿Cambiará algo? ¿Modificaremos nuestro comportamiento?Diversos científicos se congregarán de manera digital en el Aleph para debatir las perspectivas de este virus que nadie esperaba, pero ya que está aquí tenemos que conocer, pues como dice el padre del método científico Francis Bacon (1561-1626): “conocimiento es poder” (ipsa scientia potestas est). Entre los que se darán cita en el Aleph están el astrobiólogo Rafael Navarro González, la química Adela Rodríguez (especialista en cristalografía de proteínas), Susana López Charretón (estudiosa de la metagenómica viral) y el investigador español Mario González (quien realiza estudios finos sobre ADN). Así como Samuel Ponce de León, Patricia Clark, Juan Claudio Toledo-Roy, Mariana Benítez, Gabriela Frías y José Luis Mateos, todos ellos para describir el modelo de crecimiento exponencial que está detrás de las medidas de segregación y cuarentenas que tratan de aplanar las curvas de contagios. OJO:La doctora Wu Hongying, experta china, compartirá las estrategias utilizadas en su país para combatir al Covid-19, y de la mano de pensamientos de filósofos y expertos como Markus Gabriel, Jean-Luc Nancy, Ernesto Piedras y Christian Sohlenkamp se generará un diálogo en torno a las falsas noticias. El doctor David Szydlo hablará de los recursos terapéuticos para enfrentar el virus del miedo; y las consecuencias económicas, del estrés postraumático y problemas éticos en voz de Mario Luis Fuentes, Fernanda Pérez Gay, Jacobo Dayán, Ilán Semo, Eugenia Allier, Zyanya Mariana Mejía, Asunción Álvarez y Arnoldo Kraus, entre otros. Así como el físico Gerardo Herrera, coordinador del equipo mexicano del Proyecto Alice en el Gran Colisionador de Hadrones, en Ginebra, Suiza, quien expondrá cómo el uso de sincrotrones ha permitido el desarrollo de medicamentos efectivos para combatir virus. Si bien aún no existe ninguna vacuna y/o medicamento que enfrente 100% al covid-19, el esfuerzo sobrehumano de científicos en todo el mundo es significativo, tanto como la discusión, exposición y análisis de ideas como las que propone el Aleph.