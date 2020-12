Esta app ayuda a las personas con discapacidad motora y del habla a comunicarse usando la mirada

MADRID (Portaltic/EP).- Google desarrolló una aplicación para que las personas con discapacidad motora y del habla puedan comunicarse mediante la mirada con ayuda su 'smartphone'.

El proyecto 'Look to Speak' (mirar para hablar), es una aplicación de Google que permite a las personas utilizar sus ojos para elegir frases preescritas para que su teléfono móvil las reproduzca con voz.

La aplicación se dirige a personas con discapacidad motora y del habla, especialmente a "aquellas no verbales y que necesitan ayuda para comunicarse", como explica Richard Cave, terapista del habla y del lenguaje, quien ha colaborado en el desarrollo de la app.

Las personas sólo tienen que mirar de izquierda a derecha, o de arriba abajo, para seleccionar lo que quieren decir de la lista de frases que se les presenta. Permite incluso personalizar algunas frases y palabras, para que "compartan su auténtica voz", según recoge Google en su blog oficial.

'Look to Speak' forma parte de proyecto 'Star with One' (empieza con uno), una serie de experimentos "que empiezan trabajando con una persona para hacer algo impactante para ella y su comunidad".

La aplicación está disponible desde este martes tanto en Android como en Android One, a partir de la versión 9.0 del sistema operativo.