Mujer contraataca a su agresor y lo noquea (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El video de una mujer que se defendió a golpes de un sujeto que la agredió físicamente se hizo viral este miércoles y, aunque se desconoce cuándo y dónde se desarrollaron los hechos, la joven causó admiración en las redes sociales.

En lo que parece ser una fonda, un hombre y una mujer que, al parecer eran pareja, discuten mientras están sentados alrededor de una pequeña mesa, cuando, de pronto, el sujeto le pega en el rostro y ella, con dos golpes secos, lo tiró de la silla.

Siguieron discutiendo y ella tomó otra silla y se la aventó, golpeándolo en la cara, por lo que al sujeto de gorra, camiseta blanca y pantalón de mezclilla no le quedó más remedio que irse del lugar.

Ella se quedó mirándolo partir y después de que la cámara hizo un acercamiento, ella se metió al local, donde alguien la esperaba. La cámara se alejó y ahí terminó el clip de 28 segundos.

Mujer se defiende de su novio golpeador... https://t.co/yfuLgh4kqP pic.twitter.com/m839HsFZhj — Alto Impacto/ Raúl Gutiérrez (@NoticiaNR) November 3, 2021

La cascada de reacciones no se hizo esperar:

“Una de cal”.

“Muy bien por ella”

“Esa derecha ni el Canelo”.

“No apruebo la violencia, pero en esta ocasión sentí mucho gusto por la niña, así deben actuar las mujeres, con determinación y valentía”.

Llamó la atención que estos comentarios fueran escritos por cuentas con nombres de hombres.

Los comentarios de las mujeres eran distintos:

“Un agresor, una mujer golpeada y un perrito callejero, una fotografía de nuestro país”.

“¡Bien! Pero que lo denuncie. Puede ser un remolino de violencia del cual ella debe estar atenta y generar antecedente”.

“Así se trata a animales como ese”.

“No me alegro por ninguno. Menos por la chica no sale de ahí. ¡Qué horror! Debemos llegar a un nivel de consciencia donde esto no pase, que lo normal sea saber que esto no se debe hacer”.

“Así deberían defenderse todas esas mujeres que se dejan maltratar. ¡Bravo por ella!”, “Bien hecho, ya basta del abuso de los hombres”.