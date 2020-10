Lo que dejó el paso de 'Godzilla” por el Centro Histórico

Los primeros estragos que provocó el hipermonstruo Godzilla durante su arribo a la capital de la República Mexicana acontecieron contra los comercios del Centro Histórico en vísperas del nuevo ciclo escolar, de acuerdo a los reportes de Proceso recogidos in situ y expresados por Ada Irma Cruz Davalillo, al frente de la CanacopeCDMX. Hasta el momento, no hay cifras de las pérdidas económicas por “el ataque” de Godzilla; empero, Miguel Ángel Mancera prevé “beneficios extraordinarios”. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La filmación de la superproducción hollywoodense Godzilla: King of Monsters, efectuada en varias calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), “sí causó inconformidades”, según Ada Irma Cruz Davalillo, titular de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la urbe (CanacopeCDMX). Diversas áreas fueron clausuradas el sábado 19 de agosto, el domingo 20, el lunes 21 y el martes 22, donde se dieron cita cientos de extras para intervenir en la nueva versión cinematográfica del dinosaurio gigante, dirigida por Michael Dougherty (Supermam Returns, X-Men 2 y X-Men: Apocalipsis) y producida por Warner Bros. y Legendary Entertainment (de esta última es vicepresidente el mexicano Alex García). “Las autoridades no le avisaron con anticipación al sector comercial de los lugares que cerraron por rodar la película para que tomara las medidas necesarias. La molestia de la mayoría de los comerciantes fue porque se enteraron por las noticias en los medios y las redes sociales, no de manera oficial por parte del gobierno capitalino”, explica la empresaria en entrevista. –¿Nunca les piden opinión a ustedes para los cierres de las vías por esos proyectos de cine? –No, nunca. Creo que es importante que se avise con anterioridad y no cuando ya están los hechos consumados porque obviamente al comerciante ya no le dan oportunidad de prevenirse en un momento dado. Sobre todo en esta época. En el Centro Histórico se encuentra la zona papelera y esos días de la filmación era la compra de los útiles escolares, y eso perjudicó de alguna manera a los padres de familia que fueron por los materiales escolares para sus hijos, y al comerciante. “No hay en este momento una cifra exacta que pueda decir de las compras no realizadas. Ese trabajo le pertenece a la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco). La derrama económica, a pesar de todo, fue de casi 6 mil millones de pesos, es un promedio entre 2 mil y 2 mil 500 pesos por niño, pero la gente que se dedica a este negocio espera que esta época sea la mejor del año.” Rememora al instante: “Sin embargo, la misma secretaría pronosticó que serían perjudicados 641 negocios directamente y más o menos 3 mil 87 empleos se estropearían, pero eso no lo tenemos bien todavía. Sedeco deberá dar bien esos datos. Sé que la producción de este filme compensaría a los comerciantes afectados, entre 3 mil 500 y 5 mil pesos. No sabemos aún sobre a cuántos les pagaron, ni cuándo.” Por su parte, Salomón Chertorivski, responsable de la Sedeco, declaró a varios medios que “brindará apoyo” a negocios que resultaron dañados por el cierre de vialidades. Cruz Davalillo redondea que “las inconformidades se dieron más que nada por parte de los transeúntes, de los visitantes que acudían a los museos y a las compras del material para las escuelas por el cierre de las calles, y se complicó todo por las aglomeraciones que hubo de la gente que deseaba ver este evento”. Rememora que cuando se rodó 007: Spectre también en el Centro Histórico, hace dos años, fue otra la historia, “entonces sí hubo más afectaciones”. La película de Godzilla, a estrenarse en marzo del 2019, es protagonizada por Millie Bobby Brown, de 13 años de edad; la también bailarina Vera Farmiga, el actor estadunidense Kyle Chandler y el japonés Ken Watanabe (El último samurai), y “tendrá garantizada una buena taquilla a nivel nacional, sin duda alguna, porque les inquieta cómo será destruida la Ciudad de México, qué hará Godzilla, eso va a traer cierta curiosidad”, relata. A nivel internacional, expone que ese rodaje “está generando mucho interés por visitar a la capital”. [caption id="attachment_499763" align="aligncenter" width="1200"]Una imagen de la Santa Muerte junto a la zona donde se lleva a cabo el inicio de la grabación de la película “Godzilla: Rey de los Monstruos”. Foto: Xinhua / Francisco Cañedo[/caption]Cruz Davalillo manifiesta que Godzilla: King of Monsters no aporta nada cultural: “Obviamente es sólo la diversión, es Hollywood. Realmente no hay ningún mensaje educativo, ni cultural.” Proceso solicitó una entrevista con Mauricio Aguinaco Rodríguez, titular de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, pero no fue concedida, cuando el 15 de agosto Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de esta metrópoli, ofreció una conferencia de prensa sobre el rodaje. Ahí, Mancera presumió que “la CDMX se consolida como una capital de clase mundial” por haber sido seleccionada para realizar dicho largometraje, y que eso representaba “una oportunidad que va a generar beneficios extraordinarios”. Así quedo sin dar respuesta a un cuestionario que este semanario envió a la oficina de prensa de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, con las siguientes preguntas, entre otras: ¿Cómo se delimitaron las calles que se cerraron?, ¿quién vigila que la producción cumpla con los tiempos de filmación y reglamentos?, y ¿cuánta derrama económica deja un proyecto de estos?.