'Música México Covid-19”, convocatoria altruista vía digital

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A cuatro meses de su nacimiento, la iniciativa “Música México Covid-19” (MMC-19) logró los primeros frutos para impulsar la economía de la industria del entretenimiento. Ahora la MMC-19 empezará a entregar recursos para los trabajadores del sector, además de que emprenderá otras alternativas para la recaudación de fondos, como el concierto digital “Juntos volveremos a sonar”. Parte de estas estrategias se dieron a conocer en conferencia de prensa virtual, que reunió a expertos y representantes de la industria musical en México, quienes buscan levantar a uno de los segmentos del entretenimiento que resultaron vulnerables por el confinamiento a raíz de la pandemia de covid-19.Los invitados en el panel virtual fueron: Roberto López (presidente de Sony Music Entertainment México), Tomás Rodríguez (director general de Warner Music), Víctor González (presidente de Universal Music Latin Entertainment en México y Estados Unidos), Octavio Padilla (director de la agencia artística en Ocesa SeiTrak), Guillermo González King (director de Amprofon), Sergio Arbeláez (director de Fimpro), Francisco Arriagada (Casete Agricultura Digital), Ana Rodríguez (directora de Relatable y presidenta de la IMMF), Igor Lozada (coordinador general de extensión y difusión cultural UdG) y Mónica Saldaña (directora Festival Nrmal). Sobre los recursos próximos a donar, hicieron un llamado específico a músicos y personal técnico para que se inscriban en la convocatoria llenando un formulario en el sitio de Internet https://musicamexicocovid19.com. “Estarán abiertas las inscripciones desde este 25 de agosto y se cerrarán hasta las dos mil personas que hayan aplicado. Estaremos destinando estos primeros fondos para músicos y personal técnico, que sean mexicanos y extranjeros que vivan en el país, que demuestren que han trabajado en la industria en los últimos dos años”, explicó Francisco Arriagada, cofundador de Casete Agricultura Digital, quien añadió que los resultados los notificarán en seis semanas y que existe la posibilidad de abrir una ronda más de aspirantes. Al respecto, Guillermo González King, director de la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas (Amprofon), detalló que por el momento llevan nueve millones de pesos recaudados, que se dividirán individualmente en partes iguales entre los seleccionados. Además de que ya tuvieron una primera etapa de donativos destinada a 247 músicos y “staff” (sinónimo de equipo o personal “crew”), paralelamente extenderán una partida de 450 mil pesos para el Fondo Música México dirigido a la iniciativa “Va por el Crew”, mismo que representa el 10% del total que pretende reunir este proyecto para 300 personas dedicadas a la organización y producción de shows en todo el país. Ana Rodríguez, directora de Relatable y presidenta de la International Music Managers Forum (IMMF), exhortó a la sociedad a sumarse a la causa a través del espectáculo virtual “Juntos volveremos a sonar”, programado para el domingo 13 de septiembre y del que pronto anunciarán los invitados. “Así vamos a poder distribuir más fondos. El evento digital tiene la clara intención de exaltar el espíritu solidario no sólo de la industria, sino con el público, de valorar todo lo que la música impacta en nuestras vidas”.Como organización, la iniciativa MMC-19 también ha permitido informar a los músicos sobre derechos de autor en la era digital, porque por este medio pueden solicitar regalías, tal como aconsejó Rodríguez: “Más de la mitad de los músicos no registran su obra en derechos de autor, pueden tener una captación e ingresos por regalías; hoy en día las regalías digitales es de los pocos ingresos que podrían recibir”. Para tal cometido abrieron una serie de conferencias y talleres llamados MUdaL (https://mudalmusica.com/), que permitió formar en conocimientos a 770 profesionales mexicanos y 2 mil 230 iberoamericanos. Del mismo modo, el 6 de abril publicaron una encuesta sobre los impactos del covid-19 en la industria, donde obtuvieron en total dos mil respuestas de todo el país, cuyo sondeo mide el daño económico, ya que existen pocos datos cuantitativos en la materia, resultados que además pueden consultarse en el sitio web. En la reunión vía Zoom, se ilustraron las complejidades en el sector musical con datos y reflexiones, por ejemplo: Antes de la pandemia la industria cultural generaba el 3% del PIB a nivel mundial y 30 millones de empleos, en tanto que en México, hasta 2018, se percibieron 702 mil millones de pesos y un millón de puestos de trabajo, “lo que equivale en pérdidas a 500 millones de pesos”. Durante la conferencia --moderada por Mónica Saldaña, directora del Festival Nrmal-- se escucharon las voces de los invitados instando a solidarizarse con la causa, como lo expresado por Octavio Padilla, director de la agencia artística en OCESA Seitrack: “Sin duda nunca nos imaginamos que podríamos estar seis meses así, (la pandemia) nos agarró desprevenidos porque fue de un día a otro, es una situación complicada (que sufre) el medio de los espectáculos en vivo; los que trabajan ahí la están pasando muy mal, necesitamos que la gente se sume para ayudar”. En su oportunidad, Igor Lozada, coordinador general de extensión y difusión cultural de la Universidad de Guadalajara (UdG), dijo que, como alternativa, MMC-19 “es un círculo de confianza en el que pensamos en las relaciones humanas, es una herramienta poderosa. Convocamos a crear unidad del gremio para salir fortalecidos”. De acuerdo con Roberto López, presidente de Sony Music Entertainment México, “es un momento muy difícil para la música en vivo; los que más están sufriendo este impacto económico de paralización son los conciertos, por lo tanto, para los distintos profesionales de la industria que los hacen posible, estas personas dependen de los ingresos que reciben a partir de las giras de los artistas; desde hace meses no han recibido ingreso alguno, todos debemos unirnos para buscar apoyos económicos para su subsistencia. Hacemos un llamado a empresas y ejecutivos, a personas de buena voluntad”. Sergio Arbeláez, director de la Feria Internacional de la Música para Profesionales (Fimpro), resumió: “Estos tiempos nos generan grandes desafíos como individuos y sector, (entonces) hay que generar una conciencia de visibilizar a la música como uno de los motores más importantes de la economía en México”. MMC-19 fue lanzada durante abril de 2020 tras el anuncio de diversas cancelaciones de conciertos y festivales a raíz de la pandemia. La iniciativa fue creada por la Amprofon, Cultura UdG, Fimpro, Relatable y Casete. Entre quienes se han sumado destaca Spotify, empresa que iguala los donativos hechos por personas y empresas a la iniciativa MMC-19. También se integraron corporaciones como Universal, Sony, OCESA Seitrack, entre otras, que gracias a sus aportaciones hacen posible llegar apoyos a más músicos y técnicos en el territorio nacional. Entre los artistas que dieron concesión de regalías están Alejandro Fernández con su sencillo “Eso y Más”, del mismo modo que 16 cantantes de regional mexicano para el tema “Hoy Más que Nunca”, así como Río Roma con su canción “Gracias un Millón”.