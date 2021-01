Crisis "severa" en distribución y exhibición de cine

El año pasado, las salas de cine recibieron 81.5% menos de público que en 2019, y una baja de 80% en ingresos. Y una salida que parecía viable para recuperar la inversión de producciones, el estreno en plataformas, no garantiza la recuperación de la inversión, por lo cual están “en el limbo comercial”. De ahí que los distribuidores y exhibidores se encuentren muy preocupados, y este es el arduo panorama que despliegan para 2021, con las cifras en la mano.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Existe un sinnúmero de ­películas comerciales e independientes que no se estrenaron en los cines en 2020 por el covid-19. Atrasaron su lanzamiento para este 2021 aún incierto. Así, distribuidores y exhibidores en México atraviesan una crisis económica “severa”, y sus ingresos dependen de la venta de boletos.

Alfonso López, titular de la distribuidora Alfhaville Cinema, aborda el tema de manera franca y directa vía correo electrónico:

“Hemos tenido que dar de baja a un par de colaboradores. Debimos cambiar de oficinas a unas más pequeñas. Se han acumulado deudas y retrasado pagos. Como la mayoría de las empresas, nos hemos visto obligados a disminuir nuestras percepciones en un importante porcentaje a fin de mantenernos en operación.”

Otro distribuidor, Geminiano Pineda, responsable de Cine Caníbal (creada en 2011), va también al grano al señalar por escrito que debió recortar muchos gastos, “depender de nuestros ahorros como empresa y promover nuestra plataforma CasaCanibal.com para ver películas en casa”.

En su balance de 2020, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) subraya que las salas de cine recibieron, del 1 de enero al 13 diciembre del año pasado, 62 millones de asistentes, mientras que en el mismo periodo de 2019 hubo 335 millones. Es decir, en 2020 ocurrió un descenso de 81.5% de público.

Hasta el corte del pasado 13 de diciembre, la taquilla general del año pasado registró ingresos por 3 mil 584 millones de pesos, 80% menos que en 2019, cuando ese año la recaudación fue de 18 mil 186 millones de pesos. En 2020, el cine mexicano alcanzó 417 millones de pesos en la taquilla y en 2019 logró mil 707 millones.

López inició en la industria en los años 80 con la exhibidora estatal COTSA, y su carrera como distribuidor en Cine del Mundo, que prosiguió en Quimera Films, Nuvision y Quality Films. En 2004 fundó Alfhaville

Cinema, con la cual ha estrenado 182 películas. En total ha participado en el lanzamiento al mercado cinematográfico nacional con más de 720 producciones, tanto nacionales como extranjeras.

Informa que Alfhaville Cinema dejó de distribuir ocho filmes en 2020: "Clases de historia" (México, 2018), de Marcelino Islas; "Ocho de cada diez" (México, 2018), de Sergio Umansky; "El diablo entre las piernas" (México, 2019), de Arturo Ripstein; "Adam" (Alemania, Islandia, Estados Unidos y México, 2018), de María Solrun; "La audición" (Alemania, 2019), de Ina Wiese; "Vivir su vida" (Francia, 1962), de Jean-Luc Godard; "La chica del cabello rosa y una patineta al hombro" (Bélgica, 2019), de Laurent Micheli; y "Amor amargo" (Francia e Italia, 2018), de Julien Paolini.

Lamenta que “en esta temporada a ninguno le urge comprar películas, haya festivales presenciales o en línea”:

“¿Para qué vas a adquirir si nadie puede asegurar que los cines van a permanecer funcionando regularmente? Es muy mala temporada para los agentes de ventas internacionales. Todos quieren vender, pero no hay compradores. No tiene sentido invertir en derechos de comercialización de filmes cuando no posees la menor idea de cuándo las podrás estrenar. Hay una gran cantidad de producciones de 2018, de 2019, y las que se alcanzaron a concluir en el mismo 2020 que están en el limbo comercial.”

La cautela

– ¿Se invierte mucho al distribuir una ­película? –se le pregunta a López.

– Todo depende del tamaño del filme, de la cantidad de copias que pretendas lanzar al mercado, del tamaño de campaña publicitaria que hayas planeado, de lo que pagaste de derechos de comercialización. Tras la pandemia, seguramente todos los distribuidores seremos más cautos con nuestros lanzamientos. Con la situación y las restricciones actuales, todos jugaremos a perder lo menos posible. Viene un largo periodo de reacomodo. De exploración de las nuevas condiciones de exhibición. Todo dependerá de cómo responda el público, ya que los cines vuelvan a operar normalmente.

– ¿Es o no viable estrenar las cintas en plataformas digitales?

– El problema no es que sea viable. El problema es que un estreno en plataformas no te garantiza la recuperación de la inversión. No te da visibilidad ante el público, no hay presencia social. Es lanzar un título más a la jungla trituradora de las cientos o miles de películas que pululan en las plataformas y en la televisión de paga.

“Esta situación aplica para todos los largometrajes que no son los mega ­blockbusters que los estudios han guardado. Pero es tal la importancia de figurar en la cartelera comercial de los cines (theatrical), que las majors están renuentes a soltarlos.”

Preocupado, anuncia que en todo este contexto los exhibidores son los que están pasando por la situación más complicada.

Andrea Castex, encargada de distribución y ventas de Piano (empresa fundada en 2011) hasta el 31 de diciembre, comunica que se movieron cuatro películas hacia este 2021: "La fiera y la fiesta" (Argentina, República Dominicana y México, 2019), de Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas; "La paloma y el lobo" (México, 2019), de Carlos Lenin; "¡Ánimo juventud!" (México, 2020), de Carlos Armella; y "Petite fille" (Francia, 2020), de Sébastien Lifshitz.

Con maestría en administración en industria cinematográfica en La Soborna de París y estudios de cine en Estados Unidos e Italia, despliega por correo que la compañía efectuó pocas adquisiciones de cintas “no por falta de mercados (pues estos se adaptaron bien al formato digital), sino por la limitación de los recursos y la incertidumbre en cuanto al futuro”.

A decir suyo, el estreno en plataformas digitales, sin pasar por las salas, “es bueno económicamente sólo en el caso de precompras por los grandes streamers”. Y le alarma que las salas, tanto del circuito comercial como del cultural, estén muy fragilizadas por la pandemia.

En tanto, Pineda, también productor ejecutivo de "Miss bala" de Gerardo Naranjo, y "Abel" de Diego Luna, conversa que Cine Caníbal por lo general estrena entre 14 y 16 filmes al año, y en 2020 no pudo sacar alrededor de ocho. Pospuso las exhibiciones, como "El traidor de la mafia" (Italia, 2019) de Marco Bellocchio, y "El gran cuento de los osos" (Francia e Italia, 2019) de Lorenzo Mattotti.

No se le complicó adquirir proyectos fílmicos, ya que participó en los mercados virtuales de los festivales de Cannes y Toronto, y el American Film Market, donde también tuvo videollamadas con los agentes de ventas, para hablar de los próximos proyectos pospuestos en su lanzamiento o rodaje, por ejemplo. Enfatiza que la distribución de las películas es un gasto importante:

“Hay que considerar costos de derechos, registros, materiales, subtitulaje o doblaje, duplicado de avances y películas para su envío a los cines del país, publicidad digital y exterior, en fin. Debemos ser más cuidadosos en los gastos y en la manera de llegar al público.”

Considera factibles las plataformas, pero revela que “en nuestro caso, no se compara con los ingresos que se puedan hacer en cines”.

Respecto al espacio de exhibición en online de Cine Caníbal, detalla:

“La plataforma se sacó en octubre de 2019, por lo que tuvimos tiempo de ver el movimiento y realizar estrategias antes de que supiéramos del coronavirus. La experiencia ha sido buena, ya que por el tipo de películas que distribuimos, independientes (nacionales e internacionales), muchas veces no logran llegar a varias ciudades por un tema de espacio y cantidad de estrenos.

“En CasaCanibal.com nosotros mismos cuidamos los lanzamientos. Lo que nos pasaba antes con otras plataformas donde estaba nuestro contenido, es que entraba como parte de un inmenso catálogo y no se realizaba la promoción adecuada.”

Los cines

La Canacine ofrece a Proceso cifras del 25 de marzo al 27 de diciembre de 2020, donde notifica que en ese tiempo se reabrieron 54.6% del total de las salas (4 mil 110 de 7 mil 524). De Cinépolis (que este 2021 cumple 50 años) son 58.7%; y de Cinemex, 51%. De otros circuitos son 39.3%.

Sin embargo, Cinépolis ya no posee las unidades ubicadas en Plaza Mirador Gutiérrez (Tuxtla), Imax Toluca, Coacalco y Los Reyes La Paz (Estado de México), Azcapotzalco (Ciudad de México), Pabellón Campestre (Querétaro) MC El Alacrán (Durango) y Factury Outlet (León).

Cinemex desaparece los complejos de Plaza Real Monterrey, Expo Plaza Aguascalientes y Plaza Real Nuevo Laredo.

Impacto en cines como fuente de empleo:

Es una industria de la que dependen 50 mil familias de manera directa y 150 mil empleos indirectos.

Aunque la reactivación de cines dio inicio a principios de junio con la reapertura en Aguascalientes, hay varios retos: las condiciones de reapertura han sido diferentes en cada ciudad con diferentes porcentajes de aforos que van de 25% a 50%, en algunos casos restricción de días de la semana, de horarios o de rangos de edad.

El pasado 10 de diciembre, el productor y distribuidor Carlos Sosa anunció en un escrito que cerraba La Casa del Cine MX, en Uruguay 52, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Su último día fue el 17 de ese mes:

“Hace 10 años, Jorge Sánchez, José Rodríguez Rolo y yo echamos a andar La Casa del Cine MX, un espacio imaginado como un servicio público, jamás como un negocio. Una especie de ‘utopía’ con la premisa de exhibir cine de calidad, particularmente cine mexicano, accesible a todo público.”

Agradece a Alejandra Moreno Toscano y las productoras Laura Imperiale y Mónica Lozano por su ayuda. Continúa el texto:

“Hoy, debido a la situación actual, hemos tomado la decisión de tomar una pausa, de cerrar este espacio... Es momento de parar y observar para intentar comprender qué depara el futuro con respecto a la nuevas formas de ver cine.”

La Casa del Cine MX tuvo un total de 146 mil 384 espectadores, de los cuales 61 mil 787 vieron películas nacionales.

Ramón Ramírez, director de relaciones públicas de Cinépolis y la Fundación Cinépolis y Responsabilidad Social, platica por videoconferencia que la empresa opera en 18 países, “por lo cual nos hemos dado cuenta de la forma que cada nación ha tratado de contener esta enfermedad, pero en todas la constante es muy clara: el control del aforo, el uso de cubrebocas, el gel antibacterial, los tapetes sanitizantes, usar los termómetros, el aire acondicionado, la desinfección en salas y el contacto con las autoridades”.

Detalla que en Cinépolis se purifica profundamente antes de la primera proyección, luego entre función y función, y las puertas se mantienen abiertas los 15 primeros minutos y los últimos 15 minutos de la exhibición, en fin. Al momento argumenta:

“La gente se imagina que por estar en un espacio cerrado, sin ventanas y sin ventilación natural, ahí va a estar el virus flotando, y no es así. El SARS-CoV-2 es un virus pesado, no flota. La infección se da principalmente por la emisión de gotículas de saliva que se emiten al hablar, según un estudio de Australia: Quantitative assessment of the risk of airborne: Prospective and retrospective applications, de la doctora Morawska. Por eso el uso del cubrebocas es muy importante. Los repuntes no se dan en las salas de cine, sino en las ­reuniones sociales, están bajando la guardia en otros lugares.”

Asegura que a la renovación del aire le pusieron una atención muy especial y existe un director que se especializó en todos los estudios que se han publicado sobre la transmisión del covid-19.

Externa que cerrar de la noche a la mañana es todo un reto:

“Implica ver el inventario, de qué es lo que ya no va a servir. Regalamos a los cinépolitos (trabajadores) salchichas, todo lo que se merma. Cerrar los cines es renegociar con los arrendatarios, porque aproximadamente 80% de los cines no son propios, rentamos el inmueble. Para volver a abrir se capacitó a los cinépolitos con el protocolo de la nueva normalidad que lo conforman más de 100 puntos nuevos. Más poner barreras de acrílico y señalización. Hay que pagar rentas, luz y agua, etcétera, sin importar que asista una persona o 10 o 100. Tenemos 477 conjuntos abiertos, que son 3 mil 978 salas.”

Adiciona que se habían programados para 2020, de blockbusters, más de 20 títulos que se pasaron para este 2021, y Cinépolis Distribución ha lanzado alrededor de 100 cintas en los seis años que lleva y no se ha detenido; sacó "El club de los idealistas" (México, 2020), de Marcelo Tobas; "Cuidando lo que deseas" (México, 2020), de Agustín Tapia; y "El baile de los 41" (México, 2020) de David Pablos. Y remata:

“La plataforma Cinépolis Klic ha mantenido vigente la marca. La pandemia cuadruplicó el número de usuarios y no somos de suscripción, sino que pagas por lo que ves, no desembolsas mensualmente.”

A Cinemex se le envió un cuestionario con su agente de prensa y no hubo respuesta. Y Tábata Vilar Villa, directora general de Canacine, desentraña:

“Toda América Latina, Canadá y Estados Unidos tuvimos pérdidas absolutamente similares por la dependencia al producto estadunidense, pero en Asia, donde hay más desarrollo de producto local y la gente se encuentra más conectada con su cine, las pérdidas no fueron grandes como las nuestras.

“Ese es el gran desafío, no depender tanto de Hollywood. La industria de exhibición mexicana es la cuarta más importante del mundo en número de boletos vendidos. Entonces es una pena que se ponga en riesgo por esta dependencia con Estados Unidos. Ahora más que nunca se requiere de proyectos locales y lograr conectarlos con el público.”

Este es un reportaje del número 2305 de la edición impresa de Proceso, publicado el 3 de enero de 2021 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí