Nuevos episodios de "¡Alto! Frontera" en A&E

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El canal de paga A&E proyecta nuevos programas de la serie documental ¡Alto! Frontera. Aquí se denuncia que el crimen nunca cesa en los aeropuertos y las fronteras de 15 puntos de países de Latinoamérica, ya que miles de personas intentan burlar los controles para pasar droga, contrabando, pasaportes falsos y dinero no declarado.

El reconocido actor y conductor mexicano Julio Bracho es el narrador de este proyecto que inició este 5 de enero. Aquí se ven 15 lugares fronterizos en Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú, donde se revelan “los ingeniosos métodos de contrabando y la astucia con las que los equipos policiales deben poner un alto al tráfico ilegal de divisas, personas, mercadería, armas y drogas”. Carmen Larios, titular de Contenido A&E, menciona:

“Estamos muy entusiasmados de poderles mostrar esta producción, que cubrió todo lo ancho y largo de América Latina durante año y medio de trabajo, incluso durante época de pandemia, lo que nos llevó a hacer varias cosas para salir adelante y llegar a los tiempos establecidos”.

Juana María Torres, directora de Producción Original A&E Latinoamérica, agradece el apoyo de autoridades, como el Programa de Comunicación Aeroportuaria (AIRCOP, sus siglas en inglés) “para grabar estas impactantes historias donde la realidad supera la ficción”.

Cabe destacar que AIRCOP es un proyecto impulsado por la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en colaboración con la Organización Mundial de Aduanas e Interpol, enfocado en el fortalecimiento de las unidades de control en los aeropuertos internacionales, mediante el intercambio de información operativa en tiempo real y del establecimiento y capacitación de los Grupos de Tareas Conjuntas de Interdicción Aeroportuaria (GTCIA), para que estén mejor equipados en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, así como las diversas formas del crimen transnacional y terrorismo.

Sergio Naranjo, coordinador del Proyecto ONUDC AIRCOP para Latinoamérica, expresa:

“Después de tantos años controlando la frontera, uno se encuentra de todo, la imaginación no tienen límite en la criminalidad. Lo que intentamos es agilizar la capacidad de detección de estos pasajeros de alto riesgo”.

Lo lamentable es que ni el covid-19 detuvo a los criminales, añade. ¡Alto! Frontera se puede ver cada martes a las 21.35 horas y repite los Miércoles a las 17:20.

“Cuando me hablaron para hacer la narración de este programa me entusiasmé mucho. Cada programa tiene algo particular, es muy interesante para el espectador descubrir los distintos tipos de tráfico”, manifiesta Julio Bracho.

En el episodio del 5 de enero, las cámaras de ¡Alto! Frontera siguen a una agente encubierta desde Buenos Aires hasta una de las diez islas que conforman la República de Cabo Verde en África. La Interpol está a la caza del flujo de cocaína hacia Europa en maletas documentadas.

Por otro lado, en Bogotá, la terminal de carga más grande de Sudamérica, se recibe una encomienda de aparatos deportivos con destino a Nueva Zelanda que intentan llevar crema con cocaína dentro de los tubos de metal. En México, en la frontera con Estados Unidos, la Guardia Estatal detiene a un conductor en Tijuana que intenta cruzar llevando fármacos sin prescripción médica valorados en 800 millones de dólares, que lo podrían llevar 25 años a prisión.

Finalmente, en el aeropuerto de Santiago de Chile llega una encomienda de la República Dominicana con juguetes, y gracias a la tecnología antidrogas se revela que el cargamento contiene una sorprendente cantidad de éxtasis.

Cabe destacar que la serie muestra la labor de los agentes fronterizos que luchan contra el crimen internacional. En los episodios se muestra cómo seis países latinoamericanos intentan frenar el contrabando que llevan a cabo desde organizaciones ilícitas internacionales hasta personas buscando generar un pequeño ingreso. Una tarea titánica ante los miles de personas que cruzan diariamente las fronteras con la intención de burlar los controles fiscales y comerciales.

Bracho (Ciudad de México, 1970) es nieto del director Julio Bracho e hijo del músico Jorge Bracho y la modelo Elvira Castillo, y sobrino de la actriz Diana Bracho. Comenzó su carrera como actor en televisión, series y telenovelas. En el año 2008 condujo para History el reality Historia extrema: El cruce de los Andes”.

Ha trabajado en largometrajes como 7 días (2005), Cansada de besar sapos (2006), Casi divas (2008), Bajo la sal (2008), Arráncame la vida (2008) y Cantinflas (2014), entre otros.

El capítulo del 12 de enero se ubicará en Buenos Aires, donde dos paquetes con destino a Afganistán levantan sospechas. Son unos inocentes libros infantiles que esconden cocaína. En Ensenada, México, cerca de la frontera con Estados Unidos, la Guardia Estatal busca paralizar a los eslabones del tráfico de drogas sintéticas. Una patrulla se adentra en un paraje despoblado y descubre un laboratorio de metanfetamina abandonado.

En la frontera de Tacna y Arica, los agentes buscan algo más que drogas y dinero falso. Detectan a un chileno que pretende cruzar con repuestos y autopartes usadas, lo que la justicia peruana considera un delito.

Municiones y dos réplicas de armas largas son requisados al pasajero de un taxi que cruza de regreso a Brasil. Son de aire comprimido para jugar airsoft, pero armas similares han sido usadas en robos y requieren ser declaradas y de la autorización del ejército. Y en el aeropuerto de Santiago deportan a dos pasajeros estadunidenses por decir que son turistas cuando son vendedores de maquinaria minera.

¡Alto! Frontera también se encuentra disponible en VOD (Video Bajo Demanda) A&E Play.