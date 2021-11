"Un orgullo y compromiso", dice la actriz Luisa Huertas ante la Medalla Ingmar Bergman de la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¡Bendita UNAM!” dice la actriz de la Compañía Nacional de Teatro (CNT) y directora del Centro de Estudios para el Uso de la Voz (Ceuvoz) Luisa Huertas, en vísperas de recibir la “Medalla Cátedra Ingmar Bergman” 2021 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La actriz con más de cinco décadas como histrión, egresada de la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, recibe el galardón este viernes 19 a las 19 horas en una ceremonia transmitida a través del canal de TV UNAM y sus redes sociales, y lo hace de la mano de su colega Diana Bracho, quien recibirá la presea del año 2020, cuya entrega se pospuso por la pandemia.

La Cátedra Ingmar Bergman, según se lee en la universidad “reconoce la contribución de ilustres figuras nacionales, quienes con su práctica han logrado sortear fronteras entre disciplinas dejando huella en el cine”.

Vía telefónica Huertas, con su carácter afable, refirió que para ella es un honor y de alta estima recibir una distinción de su “alma mater”:

“Me siento orgullosa, muy orgullosa de recibir esta presea de la Cátedra Bergman y de la UNAM, ¡mi amada UNAM!”.

“Soy testigo de cómo la universidad no solo no paró en medio de la pandemia sino que me hizo manita de puerco y en junio del año pasado me propuso dar talleres en línea a través del Ceuvoz para la comunidad estudiantil, yo al principio me rehusaba, pues pensaba que el tema era presencial, me convenció Juan Meliá y funcionó, los chicos estaban encantados, no solo les sirvió de aprendizaje, sino de acompañamiento ante el encierro, fue algo nuevo que ahora creo que es indispensable continuar”.

En medio de la pandemia la actriz recordó que en Ceuvoz buscaron ayudar desde lo que podían aportar: el uso de la voz a través de la respiración, y ofrecieron un proyecto que ofrecieron a diversas instancias, incluso la Secretaría de Cultura federal, al que solo respondió la UNAM, se trató de “Respira México”, un taller auxiliar en rehabilitación pulmonar para personas que tuvieron covid-19, que aunque en un inicio fue para un público reducido, ahora se puede consultar a través de las redes sociales de la universidad para todo aquel que lo necesite.

“Los primeros cuatro talleres estuvieron dedicados a la comunidad artística en general, y después los dimos en noviembre del año pasado, y este año dos talleres abiertos a todo el público. La UNAM, y por eso le llamo la bendita UNAM, acogió este programa que llegamos a proponer a distintas instituciones, lo creamos los maestros del Ceuvoz para acompañar en la rehabilitación de quienes hemos tenido Covid-19, y todo de manera gratuita. Fue por la universidad que comenzamos a dar estos talleres”.

Respecto a la situación actual del teatro, comentó que después de un año complicado para el gremio las cosas parecen avanzar poco a poco:

“No podemos no olvidar el difícil año que pasaron compañeros, sin embargo se ha regresado a los teatros de una manera lenta pero constante, me tocó dar la primera obra con público como parte de la Compañía Nacional de Teatro, y cabe mencionar que en la CNT nunca se paró de trabajar incluso a la distancia, y nos hemos dado cuenta del interés también del público por regresar. Además en el camino encontramos la herramienta virtual que muchas compañías han adoptado como apoyo, aún falta mucho pero vamos por buen camino”.

–¿Cómo evaluar el desempeño del gobierno federal, en específico de la Secretaría de Cultura que ha tenido diversas críticas ante la respuesta a los trabajadores del gremio?

–Ha habido una serie de problemas, administrativos y de presupuestos que no permitieron que la respuesta fuera la que la comunidad esperaba. Conocí la desesperación de mucha gente ante la falta de recursos económicos y fue doloroso, entonces ves proyectos como el de Chapultepec al que se le destinan millones que podrían destinarse a muchas otras cosas, a darle aliento a la comunidad cultural, entonces sí hay varias cosas que hay que señalarles, como esta.

Y finalizó:

“El gremio es creativo, de lucha y hemos seguido trabajando, reinventándonos y buscando la manera de sobrevivir, para que la cultura y el arte continúe porque en la pandemia y más allá de ella es lo que nos da vida”.

La Medalla Cátedra Ingmar Bergman se otorgará este viernes 19 a las 19 horas por TV UNAM y sus redes sociales.