La sudcaliforniana Abril Vázquez, primicia de “We Rock Music”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una base sólida para forjarse como músico es lo que brinda “We Rock”, un espacio independiente nacido en la CDMX que lanza su propio sello discográfico dedicado especialmente a la nueva ola de artistas en el país en pro de erigirse con una identidad propia.

El baterista de Randy Ebright, junto al abogado y melómano José López Alonso cortaron el listón inaugural ante la prensa el pasado jueves 28 con bautizo de champán a “We Rock”, empresa musical cuya sede es una casona de la colonia Narvarte (Heriberto Frías, número 217), fungiendo como mentores el rockero Alfonso “Poncho” Toledo (Los Concorde y ex integrante de La Lupita), así como el productor Maurizio Terracina y como invitado de honor, Alfonso “Poncho Varitas”, promotor del legendario Las Varitas Bar & Rock de La Paz y Los Cabos, Baja California Sur.

La reunión con medios de comunicación que anunció la nueva disquera independiente llamada “We Rock Music” permitió, asimismo, la presentación de una primera camada de artistas, destacando la joven cantautora Abril Vázquez.

Además, el grupo Magma Soul (https://youtu.be/gVSi9K9Ds10) y el rapero Lsnchz. (https://youtu.be/p-W6EY2kIt8)

En entrevista para Apro, “Poncho” Toledo comentó que actualmente existen escasas disqueras y recintos alternativos que se enfoquen hacia las nuevas generaciones de rockeros y músicos independientes:

“Ahora no hay muchas opciones, se han perdido mucho esos espacios. Pero hay que darles vida porque existen cantantes como Abril Vázquez que me impresionan, son gente que viene con hambre de comerse el mundo con su talento y nosotros sabemos el camino para mostrarles cómo hacerlo mejor, gracias a nuestra experiencia”, dijo.

El también productor aseguró que el concepto “We Rock” otorgará su total cobijo y respaldo para desarrollar materiales discográficos a quienes demuestren notable creatividad:

“A mí me toca poner los huevos en la canasta de lo que se va a cocinar, We Rock Music no va a firmar por compadrazgos porque no hay dinero para ello, se va a invertir en los que pensamos que van a funcionar en el arte musical”.

Los creadores emergentes cuentan con estudios de ensayo y grabación, asesoría de maestros en música y actuación, además de un foro para shows en las mismas instalaciones.

De acuerdo con el bajista, parte fundamental es que los egresados obtendrán conocimientos en asesoría legal además de financiera y en mercadotecnia, rubros que no existían en los años noventas cuando él crecía como músico.

“Ahora –señaló—las artistas y los grupos que contratemos serán dueños de sus propios másteres, a la larga todos los músicos lo van a agradecer, hay que cuidar sus carreras y es lo que nosotros más queremos”.

Desde Baja California Sur

Con solamente 19 años de edad, la talentosa Abril Vázquez expresó en charla que es una oportunidad firmar con la disquera “We Rock Music” y tener como productor a “Poncho” Toledo:

“Han fluido las canciones que hemos hecho, todo se ha dado naturalmente, me di cuenta que tenía mucho material por compartir. La competencia se ha vuelto algo personal y para mejorar como artista”.

Originaria de Los Cabos, Baja California Sur, la joven cantante es hija del sinaloense Alfonso Vázquez Oliva, alias “Poncho Varitas”, de quien heredó el amor por el rock y la música, ya que su padre es fundador del emblemático recinto rockero Las Varitas primero en La Paz capital, y a finales del siglo pasado en Cabo San Lucas.

“Canto desde que tengo memoria”, recordó Abril (quien lleva ese nombre de pila por habérselo puesto su madre Brenda, quien la trajo al mundo precisamente en un mes de abril):

“Mis influencias van desde las mexicanas Julieta Venegas y Ely Guerra, así como la colombiana Shakira, gracias a todas las mujeres artistas yo estoy aquí ahora y puedo hacer mi carrera. Soy feminista, hay que trabajar por el respeto, creo en las causas justas y equidad porque todos somos iguales. Siempre estoy interesada en todo lo que tenga que ver para mejorar como ser humano, el medio ambiente y el mundo.”

Abril refleja estas preocupaciones e intereses con honestidad y frescura en sus composiciones inéditas, mismas que empezará a compartir a través de sencillos en sus redes sociales para lo que conformará su primer material:

“Será un álbum atemporal. Yo crecí con el rock en Las Varitas, pero quiero gustar a gente de todos los géneros. Escucharán experiencias de ser adolescente, de esos años que consolidaron mi identidad, de la euforia de enamorarse por primera vez. Quisiera en el futuro ser la voz de mi generación.”

Democratizar la música

José López Alonso, fundador de “We Rock”, sintetizó su concepto en los siguientes términos:

“Anhelamos democratizar la música, no sólo ayudando a grabar, comercializar y distribuir el material de los músicos que firmen con nuestra disquera. ‘We Rock’ es un espacio donde se generarán nuevas e interesantes conexiones con profesionales que, en conjunto, podemos transformar a proyectos increíbles pues estamos convencidos del poder de la música”.

Randy Ebright, socio fundador e integrante de Molotov, definió que “aquí son bienvenidos los artistas que quieren decirle algo al mundo a través de música bien producida desde el inicio, nos gusta que haya intercambio de ideas y de sonidos. Este es el lugar donde la música nos une y nos hace avanzar juntos”.

“We Rock” ha levantado estudios de grabación equipados con alta tecnología para beneficio para proyectos tanto nacientes como dedicados a celebridades artísticas, como fue el caso de la agrupación británica Bauhaus, que previo a sus pasados conciertos en México ensayó en ese espacio.

El domingo 31, “We Rock” realizó su Fiesta de Disfraces con temática de “rockstar” con premios en su mansión de Heriberto Frías 217, participando todo el club de creadores, músicos y equipo de la productora, incluyendo a la difusora de prensa Daniela Varela, la vocera Ariana Montaño y la propia compositora sudcaliforniana Abril Vázquez, quien cantó adelantos de lo que será su primera grabación en “We Rock Music”, como la pieza “Baja, nena”, escrita con el cantautor del movimiento de rock rupestre Roberto “Beto” Ponce.