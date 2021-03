Sobrevive el festival Ollin Kan a través del encuentro "Culturas 360°"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre el caos que ha generado la pandemia en el mundo, también hay bondades como la virtualidad, que es lo que permitirá que nueve festivales musicales internacionales, entre ellos el nacional “Ollin Kan”, se unan en el concepto “Culturas 360°, festival de festivales”.

El encuentro musical, que se efectuará de manera virtual los días 27 y 28 de marzo, se define como un proyecto alternativo que refleja la diversidad musical en el mundo y es “una esperanza ante los estragos de la pandemia, un rayo de luz para el goce del espíritu. Música independiente de todas y por todas partes… Más allá de una celebración virtual de la música, ‘Culturas 360°’ es una iniciativa global que conecta a distintas audiencias en los cinco continentes y brinda oportunidades únicas para que artistas destacados actúen y colaboren internacionalmente”.

En el evento participarán los promotores y gestores de los festivales TD Sunfest (Canadá), IndiEarth by EarthSync (India), Mozambique Music Meeting (Mozambique), Kriol Jazz Festival (Cabo Verde), Cantos na Maré (Portugal), Jazz Plaza (Cuba), Womad (Chile), Artes à Rua (Portugal) y el Festival Internacional de las Culturas en Resistencia “Ollin Kan” (México).

A decir del dramaturgo, promotor cultural e impulsor del “Ollin Kan”, José Luis Cruz, Culturas 360º, que se promueve con una imagen del globo terráqueo o el “círculo perfecto” y que hace alusión a cada encuentro, es “una alternativa cultural a la pandemia; y ante las circunstancias que nos obligan a no estar de manera presencial por la falta de posibilidades de conciertos presenciales, es un paliativo y hay que reconocerlo como tal, pues dadas las circunstancias no hubiera existido”.

Añadió: “Aunque las artes escénicas no se pueden sustituir por una grabación, lo digital sí nos ha permitido llegar a miles de personas y ahora explorar la potencialidad de una serie de festivales y de talento de todo el mundo. Culturas 360º es la música global en resistencia, la cultura mundial en resistencia, porque así es como está la cultura, es una parte de la humanidad en peligro de extinción, los mismos artistas lo estamos, porque los gobiernos no han comprendido la necesidad del arte. Me parece que son muy pocos, como Alemania, los que lo han entendido”.

El artista también recordó que Culturas 360º será gratuito con actuaciones pregrabadas, debido a la diferencia de horarios, pero con la intención de brindar alegría y esperanza, que consideró esencia del festival mexicano Ollin Kan.

Las agrupaciones que se presentarán el sábado 27 son: MamaSonika (México), Kalimarimba (Chile), Septeto Santiaguero (Cuba), É.T.É. (Canadá), Moticoma (Mozambike,; Pratik Shrivastava (India), Francisco El Hombre (Brasil), Khoomei Beat (Republica de Tuva), y Trúnico (Portugal).

El domingo 28 será el turno de: Son Rompe Pera (México), Carmen Lenqueo (Chile), Morena Son (Cuba), Cheny & Xixel (Mozambique), Abraham Cupeiro (Galicia), Maya Kamaty (Isla Reunion), Siti & The Band (Zanzibar), Jenifer Solidade (Cabo Verde) y Lemon Bucjet Orkestra (Canadá). En ambos días, a partir de las 18 horas en México.