"Rituales de tinta", antología femenina

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ha salido a la luz la antología Rituales de tinta, que reúne obras de teatro de 11 dramaturgas mexicanas que vienen a enriquecer el panorama teatral en los medios impresos.

Las obras de Elena Guiochins, Camila Villegas, Ximena Escalante, Edna Ochoa y Rosa Helena Ríos, entre otras, sean inéditas o las que ya llegaron a los escenarios, abordan diferentes realidades y sus personajes femeninos son el eje de las historias.

Con esta antología, la perspectiva femenina se abre y se multiplica para testificar cómo se puede pensar a las mujeres de otra manera. Porque las dramaturgas del siglo XXI ya no son las del siglo pasado ni las del antepasado. Las obras que aquí se recogen van desde una exposición crítica de la condición de la mujer hasta una proposición de mujeres que hablan desde ellas y cuestionan lo aprendido. Son mujeres que deciden y son activas; no sólo víctimas de su destino y de los otros. El resaltar la perspectiva de los personajes femeninos no implica la exclusividad en temas femeninos. Las escritoras de esta antología, compilada y prologada por Gabriela Ynclán, rebasan el plano doméstico y colocan a la mujer ahí, pero también fuera de él, como actuantes sociales o insertas en realidades míticas, fársicas, detectivescas, comedias o existencialistas.

En la pieza de Guiochins, Orden de amor, por ejemplo, los planos de realidad van más allá de la vida y la muerte; remiten a la trascendencia y al cielo como un lugar donde encontrar lo perdido o donde poder escapar. Un viaje al interior del alma en el cual el pasado y el presente se confunden y los dolores y abusos en la genealogía familiar de mujeres se perfila y remarca contundente.

Ximena Escalante, en Grito al cielo con todo mi corazón, también juega con el tiempo y las posibilidades de vida; recorre una amplia gama de mujeres en distintas relaciones familiares para resaltar las venganzas y las rivalidades entre ellas, donde las alianzas femeninas no están en el horizonte.

María Luisa Medina, en Un muerto en el jardín, enfrenta a dos hermanas capaces de hacer todo un plan para salirse con la suya, y para que a través del thriller y el humor el lector vaya armando el rompecabezas.

Verónica Bujeiro recurre al humor al igual que Rosa Helena Ríos, que le da la vuelta a la mujer que creíamos burlada en Una historia de perros. La protagonista de Artemisa Téllez es una inventora de la que se aprovechan, pero no se salen con la suya, y la de Camila Villegas nos cuenta cómo logró ser torera en medio de esa realidad tan masculina.

Verónica Musalem y Virginia Hernández abren un mundo que remite a los orígenes y lo cruzan con el presente; y Virginia Hernández y Edna Ochoa desmenuzan la pauperización humana desde la poesía y la mitología.

Para cerrar el libro, Gabriela Ynclán aborda el doloroso tema del feminicidio. Su acercamiento sensible nos da la visión de lo que hubiera podido ser la vida de mujeres que han perdido la vida, y la vivencia de sus madres; el mundo real y el mundo imaginado que, aunque busca la luz, nos sumerge aún más en la oscuridad.

Rituales de tinta, editado por Paso de Gato, es una antología que abunda en el conocimiento de la psicología femenina e indaga las diferentes formas en que se expresan los anhelos y necesidades de las mujeres. Se presentó de manera virtual recientemente y puede encontrarse en la librería de esta editorial en el Foro Shakespeare