"Nomadland", la ganadora en los premios Oscar 2021

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La película Nomadland (2020) ganó el Oscar a Mejor Película, Mejor Dirección (Chloé Zhao) y Mejor Actriz (Frances McDormand), donde una mujer, después de perderlo todo durante la recesión, viaja al Oeste estadounidense y vive como una nómada.

El filme, cuyo guión es también de Zhao, está basado en el libro Nomadland surviving America in the Twenty-First Centrury. Además, Zhao se convirtió en la segunda mujer que consigue esta estatuilla de cuatro kilos. Su estreno fue el 11 de septiembre del 2020 en el Festival de Cine de Venecia, donde le dieron el León de Oro.

La entrega 93 del Oscar se efectuó en Union Station, en el downtown de Los Ángeles, con pocos invitados, pero sin cubrebocas y sí hubo alfombra roja, aunque no asistió público como es tradicional. Aunque Regina King explicó que las alrededor de 200 personas que fueron a la ceremonia se sometieron a una prueba de covid-19. Cabe destacar que muchas de las películas nominadas no se estrenaron en los cines para evitar el contagio del coronavirus, por que fueron exhibidas en plataformas de streaming.

La cinta Mank, de David Fincher, logró Mejor Fotografía y Mejor Diseño de Producción.

El reconocimiento a Mejor Actor se lo llevó Anthony Hopskins, quien no asistió ni fue grabado mensaje alguno de él, por El padre, de Florian Zeller, largometraje que además obtuvo Mejor Guion Adaptado.

La coreana Youn Yuh-jung alcanzó Mejor Actriz de Reparto por Minari, de Lee Isaac, dejando fuera a Glenn Close quien estuvo nominada por Hillbilly, una elegía rural, de Byron Howard.

Mejor Actor de Reparto lo conquistó el afroestadounidense Daniel Kaluuya por Judas y el mesías negro, de Shaka King, filme que también obtuvo Mejor Canción Original Fight for you.

Hermosa venganza, de Emerald Fenelse, llevó Mejor Guion Original.

Another round (Otra ronda) de Dinamarca, dirigida por Thomas Vinterberg, triunfó como Mejor Película Internacional.

Mejor vestuario, Mejor Maquillaje y Peinado fue para La madre del blues, de George C. Wolfe.

Mientras que los Mejores Efectos Especiales recayó en Tenet, de Christopher Nolan. Mejor Montaje o Edición, Mejor Sonido (donde trabajaron los mexicanos Michelle Couttolenc, Jaime Baksht y Carlos Cortés) fueron para Sound of metal, (El sonido del metal), de Darius Marder.

El filme sudafricano Mi maestro el pulpo, de Pippa Ehrlich, ganó Mejor Documental.

La Mejor Película de Animación y Mejor Banda Sonora Original los obtuvo Soul, dirigida por Pete Docter.

If Anything happens I love you adquirió Mejor Cortometraje de Animación, Two distant strangers ganó Mejor Cortometraje y Colette, Mejor Cortometraje Documental.

Hubo conexiones virtuales con el Dolby Theater de Hollywood Boulevard, Seúl, Londres y otros lugares del mundo. Los ganadores no tuvieron límite de tiempo en sus discursos. Por supuesto el tema en la ceremonia fue el covid-19 y el final fue muy frío, quizá porque el coronavirus no deja nada que celebrar.