Los Oscar 2022 volverán a tener presentador

MADRID (EUROPA PRESS).- La 94ª. edición de los premios Oscar, que tendrá lugar el próximo domingo 27 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles, volverá a contar con presentador. La ceremonia, que se emitirá a través de la cadena estadounidense ABC, de nuevo tendrá maestro de ceremonias tras tres años sin conductor.

La 90 edición, celebrada en 2018, fue la última que contó con presentador. En aquella ocasión Jimmy Kimmel fue el encargado de conducir la ceremonia. Estaba previsto que Kevin Hart se pusiera al frente de la edición de 2019. Sin embargo, el cómico abandonó el proyecto después de que salieran a la luz unos tuits homófobos que había compartido en el pasado.

Craig Erwich, presidente de Hulu Originals & ABC Entertainment, fue el encargado de dar la noticia durante la gira virtual de la Asociación de Críticos de Televisión. "Lo han escuchado aquí primero", dijo. Glenn Weiss dirigirá la ceremonia, mientras que Will Packer ejercerá como productor. "Will tiene relevancia en la cultura popular y el entretenimiento. Sé que tiene mucho preparado y pronto tendremos más detalles para compartir", adelantó Erwich.

La entrega de 2018 reunió a 26.62 millones de espectadores. Sin embargo, la edición de 2019 sin presentador aumentó hasta los 29,56 millones, antes de caer en 2020 a 23.64 millones. Los datos de 2021 fueron aún más bajos, anotando 10.40 millones de televidentes.

Por el momento se desconoce quién presentará la gala de 2022, pero recientemente Tom Holland confesó que estaba interesado en conducir la ceremonia. "Si me lo pidieran lo haría y creo que sería divertido. Lo disfrutaría mucho", comentó a The Hollywood Reporter. La publicación ha revelado que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha contactado con la estrella de Spider-Man: No Way Home para explorar esta posibilidad.

La Academia anunciará las nominaciones a los Oscar el martes 8 de febrero. Las predicciones apuntan a que cintas como 'El poder del perro' o 'West Side Story', recientes ganadoras en los Globos de Oro, coparán las candidaturas junto a otros títulos como 'Licorice Pizza', 'Rey Richard, 'Macbeth', 'Drive My Car' o 'Tick, Tick... Boom!'.

'El buen patrón', de Fernando León de Aranoa, es la representante española en la carrera por el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en una edición en la que Alberto Iglesias también cuenta con opciones de estar entre los nominados por la música de 'Madres paralelas'.