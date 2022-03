Televisa ofreció migajas por serie, sin tomar en cuenta su trayectoria: Viuda de Vicente Fernández

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–María del Refugio Abarca Villaseñor viuda de Vicente Fernández informó que por la realización de la serie del intérprete, Televisa ofreció migajas y además le pidió que cediera sus derechos gratuitamente. Además, aseguró que defenderá la memoria del llamado "Charro de Huentitán" y que defenderá sus derechos, frente al estreno de la bioserie El último rey: El hijo del pueblo.

“Recuerdo cuando Televisa quiso que Vicente les cediera sus derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida y tiempo después le ofrecieron migajas sin tomar en cuenta su trayectoria. Vicente no se dejó. Me dijo: ‘Cuquita estos no tienen llenadera’”, se lee en un comunicado difundido mediante las redes sociales del fallecido cantante.

Abarca Villaseñor recalcó que ni ella ni sus hijos quieren “ni un centavo de Televisa” ni un homenaje a Vicente Fernández.

“Si creen que los artistas de México se van a dejar y van a aceptar que se pueden hacer series de sus vidas cuando protegieron sus nombres legalmente, se equivocan. Si dan una nota de Vicente no me importa, tienen derecho. Pero si venden una serie usando su nombre para sacar dinero a su costa, eso sí me importa”, indicó.

“Se escogió a Jaime Camil por ser talentoso, disciplinado y libre de escándalos. Vicente nunca hubiera aprobado que lo personificara quien Televisa, sin autorización, quiere imponer con base en un libro de una argentina, país que admiro pero que vio nacer a esa señora de la que mejor ni opino", refirió en alusión a la periodista Olga Wornat.

La empresa TelevisaUnivision confirmó que el lunes 14 de marzo se estrena por el Canal de las Estrellas la serie El último rey: El hijo del pueblo, pese a las medidas dictadas por un juez civil y el Instituto Mexicano de Protección a la Propiedad Industrial (IMPI) de suspender su producción y su transmisión.

“El Charro de Huentitán” falleció a los 81 años el pasado 12 de diciembre de 2021.