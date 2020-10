A la memoria de Nadia Vera

También puedes leer: Para Nadia Dominique Vera, un poema de su madre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este duelo por Nadia Vera (1983-2015) es joven. Hace apenas cinco años que la danza de México se impactó con la trágica noticia del asesinato de esta antropóloga y productora del Festival Internacional Cuatro x Cuatro Arte Escénico Contemporáneo, cuyas siete ediciones iniciales ella realizó en Xalapa, Veracruz. Las posteriores --con su ausencia-- se llevaron a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ya bajo la dirección de su hermano Shantí, coreógrafo y bailarín de danza contemporánea. La importancia de Nadia Vera para la danza del país se explica a través de la fundación de un festival contemporáneo descentralizado de la capital, en 2009, a lo largo de la periferia del territorio mexicano. Lo gestionó hasta el 2015.Fue pública oponente del gobierno anti-derechos humanos de Javier Duarte en Veracruz (2010-2016), época durante la cual el festival se desarrollaba, y activista por la verdad junto a Rubén Espinosa, fotoperiodista corresponsal deen ese mismo estado. In memoriam por ella, Espinosa, y tres mujeres más, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Mile Martín, en el verano de 2016 fue inaugurado el Festival Arte Para No Olvidarte en Luz Saviñón 1909, colonia Narvarte de la Ciudad de México, lugar de sus cinco crímenes. Hasta el año 2019, ese tramo de calle la tomaban fotógrafos, poetas, músicos, familiares de estas víctimas y, desde luego, bailarines y coreógrafos, quienes expresaban el luto desde sus propios lenguajes y hacían común su sentimiento de pérdida y reclamo de justicia. Este 2020, a pesar de la pandemia, que imposibilita la reunión en el espacio público, el festival no paró. Su quinta edición se realizó del 27 al 31 de julio, en internet, bajo la organización de @memorialnarvarte, cuenta colectiva en Facebook. Se transmitieron audiovisuales conformados por videos (cortos) de poesía, música y danza, enviados por afectados artistas y familiares para honrar las ausencias que los une.El siguiente es un recuento, una memoria digital de la participación de bailarines y coreógrafos en el marco del 5º Festival Arte Para No Olvidarte en su modalidad remota: Día 1. Agrupación Las Sangres, bailarina María José González, videodanza Recordis, cuyo dolor encarnado en su danza en el patio de una casa expresa que este duelo por Nadia Vera es joven a un lustro de su asesinato; Mirtha Luz Pérez Robledo, madre de quien fue fundadora del Festival Internacional Cuatro x Cuatro en Veracruz, recita el poema “Que todo estalle”, conmemorativo para Nadia Vera y los artistas activistas que no la olvidan; La Liga Tensa, colectivo de coreografía de México-Uruguay, texto móvil en soporte de video Por un tiempo todo dejó de tener sentido (parte I), cuyo desahogo transmite el golpe de su muerte al interior del gremio de la danza mexicana. Pueden verseDía 2. No tuvo participaciones de artistas de la danza. Día 3. La Liga Tensa, colectivo de coreografía de México-Uruguay, video Por un tiempo todo dejó de tener sentido (parte II), imagen de humo a gran escala, el cual nunca toma forma, expresa cómo se vulneró la danza del país por la muerte de Nadia, una de sus impulsoras. No hay que olvidar que familiares de las otras víctimas también participan con videos notables desde sus casas, y que el corazón del Festival original, realizado en la calle, puede revivirse a través del archivo en video de sus ediciones pasadas, el cual forma parte del audiovisual transmitido este día, cuya audiencia registró mil 500 reproducciones, y 56 usuarios de Facebook lo compartieron en sus cuentas personales. Puede irse al enlace. Día 4. Compañía de circo activista Marabunta, de la Ciudad de México, malabar de fuego en soporte de video Wildfires, con uso de la cámara lenta para apreciar las antorchas, la palabra “justicia” al fondo de la imagen y los rostros icónicos del caso Narvarte; Itzamná Ponce, bailarina pro derechos humanos de las mujeres, y Kuru, catrinas tradicionales en soporte de video. Pueden verse aquí Día 5. No tuvo participaciones de artistas de la danza. De tan cerca sentir la muerte por persecución y feminicidio, la danza de México se ha sentido vulnerable desde 2015. ¿Qué se comprende de la historia del país a través de la figura de Nadia Vera? La gran crisis humanitaria de la que no se ha salido y el feminicidio (sin reparación), vinculado al vigente movimiento de las madres de hijas desaparecidas. Existe otra obra artística ligada a Nadia Vera. Se trata de la coreografía de danza contemporánea País Gravedad, de Shantí Vera, estrenada en el Palacio de Bellas Artes en 2016, para dignificar el dolor de pie por este duelo que espera su reparación por la justicia.