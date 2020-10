Escudería Haas se queda sin pilotos; 'Checo” Pérez suena como reemplazo

Nota relacionada:

CIUDAD DE MEXICO (apro).- La escudería estadunidense Haas anunció que prescindirá de sus pilotos Kevin Magnussen y Romain Grosjean para la temporada 2021 de Fórmula 1. Dichas salidas abren las posibilidades a pilotos experimentados que aún no tienen asegurado un asiento para la próxima campaña. Entre ellos está el mexicano Sergio “Checo” Pérez y el alemán Nico Hulkenberg.“Checo” Pérez confirmó el pasado 9 de septiembre que no continuará en Racing Point para la siguiente temporada y dijo que, de momento, no tiene un plan B. Sin embargo, desde que anunció su salida del equipo, al mexicano también se le vincula de una posible llegada a Williams y Red Bull, tras dejar su lugar el alemán Sebastian Vettel. Tanto Pérez como Hulkenberg han compartido lugar este año en Racing Point. Este último, como piloto emergente sustituyó en dos ocasiones al mexicano, tras dar positivo a covid-19, y recientemente reemplazó por enfermedad a Lance Stroll, hijo del dueño de la escudería, en el Gran Premio de Eifel, donde “Checo” terminó en la cuarta posición por segunda fecha consecutiva. De acuerdo a versiones de prensa en Europa, Haas también está interesado en Mick Schumacher, hijo de Michael, leyenda del automovilismo deportivo. Otra de las posibilidades que contempla la escudería estadunidense es el ruso Nikita Mazepin. En la presente temporada, Haas es el peor equipo de la Fórmula 1, sólo superado por Williams, a falta de seis carreras en el actual calendario. Este domingo se corre el GP de Portugal.