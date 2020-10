Le cancelan viaje y Bernardo Segura tira su cargo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Bernardo Segura renunció este martes a la Comisión de Marcha, uno de los tres proyectos para desarrollar el deporte en México que el presidente Andrés Manuel López Obrador echó a andar en su gobierno fuera de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). A través de sus redes sociales, el exmarchista publicó que ha tomado “la difícil decisión de renunciar” y agradeció al presidente por “la confianza”. “La alta burocracia y falta de voluntad por parte de algunas autoridades de la SEP por apoyarnos me obliga a tomar dicha decisión”, escribió Bernardo Segura Rivera quien, sin embargo, no ha entregado la renuncia por escrito a López Obrador.El enojo del comisionado de marcha se desprende de que este martes el grupo de atletas que entrenan bajo este programa se trasladaría rumbo a la República Checa para participar en la Copa Europea de Podebrady 2020 que iniciará el próximo viernes 10 de octubre, pero el viaje se canceló. La Comisión de Marcha, al igual que la de Boxeo y Beisbol, no forma parte de ninguna estructura gubernamental, por lo cual la dispersión de los recursos públicos se ha complicado. Pero, además, Segura Rivera ha utilizado este programa para beneficiar principalmente a sus familiares: sus hijos y su padre. Entre los marchistas que se cuentan en este proyecto están los dos hijos de Bernardo Segura, Brandon y Jefferson, quienes se han beneficiado con el dinero que el gobierno federal ha destinado para este proyecto. Los vástagos del también diputado por el PT en el Estado de México ni siquiera cuentan con la calidad para formar parte del proyecto. Por ejemplo, Brandon, el mejor de los dos, está rankeado en la posición 152 del mundo. Ambos viajarían este martes a Podebrady con un grupo de 10 atletas, seis de los cuales son del equipo personal de marcha de Bernardo Segura, quienes son entrenados por el padre de éste, Ángel Merced Segura. Una de las marchistas que viajaría este martes, Gabrielle G. Huchin, también se quejó en sus redes sociales por la cancelación del viaje. “Unas horas antes de nuestro viaje se nos dice que no se autorizó el recurso por parte del responsable Sinuhé Piedragil de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (…) me indigna que se tome a la ligera todos los esfuerzos no solamente de los atletas, entrenadores y dirigentes. Me queda claro que el deporte no es una prioridad para las personas que están en estas instituciones”, publicó la atleta en su cuenta de Facebook. En 2019, el gobierno federal autorizó 75 millones de pesos para la Comisión de Marcha, después se redujo a 65 millones. Para 2020, le asignaron 45 millones de pesos que por la pandemia del covid-19 no se han ejercido. Bernardo Segura ha levantado la mano desde el año pasado para sustituir a Ana Gabriela Guevara al frente de la Conade si es que renuncia para contender por la candidatura para la gubernatura de Sonora. https://www.proceso.com.mx/636417/conade-operara-beisbol-marcha-y-boxeo-pese-a-senalamientos-por-corrupcion