Panamá cancela los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por la pandemia de coronavirus, el gobierno de Panamá canceló los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022, que tendrían lugar en noviembre de ese año. En respuesta, la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe), organismo rector del evento, tildó de “irresponsables” a las autoridades panameñas. “Manifesté mi decepción al presidente del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Eduardo Cerda, quien me confirma la noticia, por la gran irresponsabilidad en el manejo de esta situación”, aseguró el titular de Odecabe, Luis Mejía. En un comunicado, Mejía reconoció, sin embargo, que “la salud es lo primero”, y aseguró que el Comité Ejecutivo del organismo centroamericano discutirá a partir de este sábado en busca de soluciones y alternativas del evento, cuya sede le fue otorgada a Panamá en 2017. Según Mejía, la semana anterior recibió un oficio de Eduardo Cerda en el cual confirmaba “el compromiso de Panamá de organizador de los Juegos”. Pero ahora, refirió, sin hacerlo “formalmente”, canceló el evento. Analizan aplazar los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Panamá 2022 Por la tarde, el Comité Olímpico de Panamá (COP) emitió unen el cual explicó que, durante una reunión sostenida este viernes en la mañana con viceministro de la presidencia, el viceministro de Economía y Finanzas, así como el director de Pandeportes, entre otras autoridades, “el Gobierno Nacional nos ha comunicado verbalmente la decisión de desistir de la organización de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe”. Al respecto, señaló que “la realización de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe en nuestro país constituyen no sólo una oportunidad para demostrar la resiliencia y el resurgimiento de nuestra sociedad, sino también para realizar un proyecto de país capaz de facilitar la urgente y necesaria la transformación del sistema deportivo nacional a través de sus legados”. Además, recordó que se trató de una “decisión unilateral del Gobierno Nacional, sin consulta previa con el COP, de la cual nos enteramos a través de una publicación de un periódico de la localidad”. El Comité se dijo sorprendido y asombrado por esta decisión del gobierno, “máxime si tomamos en consideración que, mediante misiva del 9 de julio, el señor Eduardo Cerda, director general del Instituto Panameño de Deportes, confirmó el compromiso por parte del Gobierno con la realización de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe al presidente de la Odecabe, Luis Mejía Oviedo”. Por ello solicitó al gobierno que se le informe de la cancelación mediante un documento firmado por el presidente de Panamá, pues “a él le corresponde la responsabilidad de notificar de manera oficial del desistimiento de la organización de los juegos.” También exige que se garantice el efectivo cumplimiento y materialización de las obligaciones adquiridas con la Odecabe en el acuerdo de sede, “y evitar así repercusiones o consecuencias negativas para el movimiento deportivo del país, en especial nuestros atletas”. En el VI punto, el COP advierte que la no realización del evento tendrá un impacto negativo en la preparación de atletas, infraestructura deportiva y el sistema deportivo en general. Con los Juegos Centroamericanos y del Caribe Panamá 2022 iniciaría de manera formal el ciclo olímpico, rumbo a París 2024. Pero resulta que la pandemia de Covid-19 ni siquiera ha permitido, hasta ahora, la celebración de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, que debió iniciar el pasado jueves. En su edición de este viernes, el diario La Estrella de Panamá citó una fuente anónima, la cual adelantó la decisión del gobierno de renunciar al evento, así como a la Copa Mundial Femenil de Futbol sub-20, prevista para realizarse del 20 de enero al 6 de febrero de 2021. El motivo de esta resolución obedece al momento que atraviesa el país panameño por la pandemia de covid-19, indicó un despacho de Prensa Latina.