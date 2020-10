Brote de covid-19 en Marlines provoca alerta en Grandes Ligas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La detección de 14 peloteros y miembros del staff de los Marlines de Miami que dieron positivo a coronavirus obligó a posponer el juego de la noche de este lunes ante los Orioles de Baltimore, el primero de la serie. Asimismo, el encuentro entre los Yanquis de Nueva York visitando a los Filis de Filadelfia se aplazó porque los jugadores de la novena neoyorquina utilizaron el mismo vestidor donde los Marlines estuvieron el fin de semana. A cuatro días de que arrancó la temporada 2020 de las Grandes Ligas se encendió esta alerta que, como medida para evitar más contagios, obligó a posponer esos juegos. Los peloteros de Orioles regresarán a Baltimore donde en teoría el miércoles y jueves enfrentarán a los jugadores de Marlines que estén libres de covid-19. Asimismo, los jugadores y staff de los Filis serán sometidos este lunes a pruebas de detección. Algunos peloteros de Marlines se mandaron mensajes de texto antes del juego del domingo respecto a sus compañeros a quienes se les detectó el virus, pero en ningún momento se habló de no jugar, según el short stop venezolano Miguel Rojas. “No nos pasó por la cabeza (no jugar). Sabíamos que esto podía pasar en algún momento. Vinimos listos para jugar. Tomamos la decisión de que vamos a seguir haciendo esto y vamos a seguir siendo responsables”, declaró Rojas. El manager de Miami , Don Mattingly, dijo que quienes dieron positivo en las pruebas del coronavirus se quedarán en cuarentena en Filadelfia. El brote en los Marlines levantó dudas respecto a si se podrá completar la temporada abreviada a 60 juegos más los playoffs. En Cincinnati, el segunda base Mike Moustakas y el jardinero central Nick Senzel se sintieron mal el domingo, un día después de que un compañero dio positivo. “Ahora REALMENTE podemos ver si MLB va a poner la salud de los jugadores primero. Parte de la razón por la que estoy en casa en este momento es porque la salud de los jugadores no se ponía en primer lugar. Puedo ver que eso no ha cambiado”, tuiteó el pitcher de los Dodgers, David Price, quien optó por no jugar. El doctor Andrew Morris, profesor de enfermedades infecciosas en la Universidad de Toronto, dijo que el brote de covid-19 en los Marlines no es una sorpresa porque el plan del comisionado Rob Manfred (un documento de más de 100 páginas) tiene serias fallas. “El beisbol está en grandes problemas. Me hace preguntarme si están escuchando los consejos de expertos o si sus expertos les están dando buenos consejos”, declaró Morris.