Pese a fallo del TAS, Lagarda no renunciará a la Ademeba y seguirá batalla legal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) desechó la apelación por la suspensión que la Federación Internacional de Baloncesto (Fiba) le impuso a México, la presidenta de la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba), Xóchitl Lagarda, anunció que no renunciará al cargo y que sólo lo entregará mediante una elección democrática. En conferencia de prensa la noche de este jueves,por la resolución de un panel de árbitros del TAS que, sin explicar el motivo de su fallo, confirmó la sanción que la Fiba le impuso a la Ademeba el 27 de marzo último. Lagarda refirió que lani se puede brincar las leyes mexicanas, mismas que le otorgan a la asociación civil la libertad de autogobernarse. El basquetbol pende de un hilo por la grilla de sus directivos “La Carta Olímpica establece principio de autonomía por lo que injerencia e intento de control que pretende Fiba es ilegal”, declaró Lagarda. El meollo del asunto radica en que, durante la asamblea del 23 de marzo de 2019, cuando Lagarda fue electa presidenta, se realizarons que ya había preaprobado la Fiba. Lo más destacable es que en lugar de terminar su periodo al finalizar el ciclo olímpico 2020,. De igual manera, la presidencia tiene el poder de nombrar a algunos miembros del Consejo Directivo de la Ademeba sin la autorización de la asamblea, máximo órgano de esta federación. Por su parte, lay aunque le hubiera pedido permiso para hacer los cambios éstos no habrían sido autorizados porque está excediendo sus poderes. “Ademeba adoptó nuevos estatutos sin incumplir con los de Fiba. Las facultades otorgadas, así como el nombramiento del secretario e integrantes del Consejo Directivo no violan los estatutos de Fiba. Fueron votados por los oficiales de Fiba en México que tienen representación en nuestra asamblea. Fueron aceptados y firmados por todos y está documentado en la minuta de la aprobación de los estatutos”, explicó la federativa.para “combatir a los corruptos que se rehúsan a dejar el poder” y dijo que no se siente amedrentada por la posibilidad de que la Fiba aplique una suspensión de años que afectaría la participación de las distintas selecciones nacionales, así como a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP). La Ademeba seguirá suspendida: TAS desecha apelación a la sanción de la Fiba “Sería golpe grande. Yo no voy a ser la causante de ese golpe. Queda una ruta larga por recorrer. La Fiba promueve a una asociación (la Ademeba) que no respeta la ley mexicana, pero como tiene el aval internacional eso les permite hacer lo que quieran. “La suspensión es el mecanismo para someter. La Fiba puede separar los derechos de las ligas profesionales de la Ademeba. Hay muchos casos de suspensión a federaciones, pero se trata de presionar porque México levanta la voz”, añadió. Finalmente, la empresaria sonorense recalcó que no pretende eternizarse en el cargo, pero anunció que no celebrará una asamblea extraordinaria ni convocará a elecciones para entregar el cargo dado que ya no es bienvenida en la Fiba. “. Sé que no soy una persona grata para Fiba, pero lo soy para el basquetbol mexicano. No soy grata para los asociados que tienen denuncias de corrupción en sus estados. No tengo ninguna intención de perpetuarme. Llegué aquí para poner orden. Cuando me vaya será con elecciones transparentes y quedará quien la asamblea de la Ademeba decida y no quien Fiba quiera para que pueda manipular a su antojo el basquetbol mexicano”, remató.