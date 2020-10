Guillermo Ochoa e Iván Rodríguez causan baja en el Tri para el duelo contra Guatemala

Por su parte, el Club América informó esta tarde que luego de realizarle estudios de imagen, Guillermo Ochoa presentó una lesión muscular de flexor largo del primer dedo izquierdo. Y avisó que “el tiempo de recuperación estimado será de cuatro a seis semanas”. El equipo explicó que previo al partido contra Cruz Azul, “Guillermo Ochoa presentó una molestia en la pierna izquierda, por lo que fue dado de baja del encuentro”.

CIUDAD DE MEXICO (apro).- Guillermo Ochoa (Club América) e Iván Rodríguez (León) causaron baja de la selección nacional para afrontar este miércoles al representativo de Guatemala, en juego amistoso programado en el Estadio Azteca. La Dirección General Deportiva de la Federación Mexicana de Futbol reportó al portero Ochoa con una lesión muscular del sóleo de la pierna izquierda, en tanto que Rodríguez presenta un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. En la víspera, el entrenador del América, Miguel “El Piojo” Herrera, se quejó de la lesión sufrida por Ochoa durante el micro ciclo del seleccionador nacional Gerardo “Tata” Martino, que le impidió al portero tomar parte en el juego contra Cruz Azul, el pasado domingo. https://www.proceso.com.mx/649907/gerardo-martino-convoca-solo-a-jugadores-de-la-liga-mx-para-el-duelo-contra-guatemala “Lo de Memo (Ochoa) fue en la selección. Por eso no me gusta prestar jugadores, y (Sebastián) Córdova también llegó muy cansado. Por no eso no quiero prestar jugadores a la selección; siempre llegan cansados. No les importa nuestra chamba, entonces a nosotros no nos debería importar el trabajo de ellos”, amagó Herrera. El llamado micro ciclo de la selección se realizó del 19 al 23 de septiembre en el Centro de Alto Rendimiento. https://twitter.com/miseleccionmx/status/1310639465669558272?s=20 La selección nacional enfrenta disputará este miércoles su primer partido del año, su rival reemplaza al representativo de Costa Rica, que canceló su participación la semana pasada por falta de permisos del gobierno de aquel país.https://www.proceso.com.mx/650222/liga-mx-prepara-protocolo-para-regreso-a-los-estadios