Raúl Jiménez es pretendido por la Roma de José Mourinho, según la prensa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La prensa italiana publicó que el nuevo entrenador de la Roma, José Mourinho, tiene en su lista de próximos fichajes al delantero mexicano Raúl Jiménez.

Desde el 30 de noviembre de 2020, Jiménez ha estado fuera de las canchas como consecuencia de la fractura de cráneo que sufrió en un choque de cabezas con el brasileño David Luiz durante el juego entre el Wolverhampton y el Arsenal.

La posibilidad de que el mexicano deje la Premier League y vaya al Calcio descansa en el vínculo que existe entre Jiménez y Mourinho: el agente portugués Jorge Méndes.

“Wolverhampton había comprado a Jiménez del Benfica (de Portugal) por 38 millones (de euros), la valoración es alta pero seguro que querrás complacer a Mou. Este último había señalado a Jiménez al Tottenham en el caso de la venta de (Harry) Kane que luego no se produjo. Veremos cómo acaba, seguro que el mexicano está en la lista del nuevo técnico de Giallorossi", publicó el periodista Alfredo Pedullá en su portal de internet del mismo nombre.

El reporte añade que primero la Roma debe evaluar las condiciones de salud de Jiménez, quien continúa en rehabilitación y ya ha entrenado con su club.

El Wolverhampton ha dicho que no lleva prisa en la rehabilitación de Raúl Jiménez pues no quiere arriesgar al futbolista, por eso no ha tomado medidas precipitadas como convocarlo al menos a la banca.

Jiménez cumplió 30 años este 5 mayo y en sus redes sociales ha estado informando sobre su estado de salud, así como el trabajo que realiza en los entrenamientos.