Gignac culpa a los clubes por las goleadas a Francia en Tokio 2020

MONTERREY, N. L. (apro).- A su regreso a la ciudad, el goleador francés André Pierre Gignac responsabilizó a los clubes de su país del fiasco de su selección en los juegos Olímpicos de Tokio, donde fueron eliminados en la primera ronda, luego de sufrir dos goleadas.

El atacante galo volvió al Aeropuerto Internacional de Monterrey, acompañado de su compatriota, el delantero Florian Thauvin, con quien también jugó en la Selección y quien llega como refuerzo estelar de Tigres en esta campaña.

Afirmó que el equipo puso empeño, pero reconoció que la falta de jugadores con experiencia fue crucial para su eliminación temprana.

“No cumplí porque no pasamos (a cuartos de final), nadie cumplió nada. No pasamos la frase de grupos. Yo me voy a encargar próximamente de los clubes en Francia, que no quisieron dejar a sus jugadores. No sabemos todavía por qué, pero tengo mi idea, pero cuando no respetas a tu Selección pasa lo que pasó a nosotros en Tokio”.

“Ustedes (México) por ejemplo, mandaron a sus mejores refuerzos. Japón igual. España se llevó seis jugadores que estuvieron en la Eurocopa y cinco de titular todos los partidos. Si no respetas el futbol, detrás de eso no puedes esperar nada”, dijo Gignac.

El goleador de Marsella reconoció que no fue suficiente jugar con corazón, pues el equipo sufrió por estar plagado de novatos que no pudieron responder frente a equipos más experimentados.

“Cuando juegas contra equipos que tienen dos meses preparándose juntos, pasa lo que pasa. Hay 11 goles en contra en tres partidos, la cosa es muy complicada. Yo dije, desde el principio, que iba al fuego, con este grupo, y fuimos con las ganas, con el corazón, pero no fue suficiente, porque no estábamos preparados y estábamos sin experiencia”, dijo al enfrentar a los medios, afuera de la terminal aérea de Apodaca.

En la justa olímpica los azules perdieron 4-1 ante México, ganaron 4-3 a Sudáfrica y cayeron 4- 0 ante Japón. El atacante naturalizado mexicano metió cuatro de los goles de su equipo.

Cuestionado sobre su actuación aceptó que no cumplió, aunque rechazó que la experiencia fuera un fracaso, consciente de que la demanda es mayor para el equipo que representa al país que es actualmente el monarca tras el pasado mundial de Rusia 2018.

“¿Fracaso, porque somos Francia, el campeón del Mundo? Si supieras todos los inconvenientes que pasó con esta Selección, yo no diría fracaso porque, fuimos con nuestros cojones en Tokio, sabiendo lo que iba a pasar. Lo intentamos, lo dimos todo, pero no fue suficiente y en futbol no es suficiente ir con las ganas”, dijo.

Ni Gignac, ni Thauvin jugarán con Tigres el domingo ante Toluca, en el Estado de México y esperarán a presentarse esta temporada, ante su afición, el sábado 7 de agosto.