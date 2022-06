“Te fuiste acusado de vender partidos”: Así fue la acalorada discusión entre Brizio y Ramos Rizo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras su salida de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol, Arturo Brizio intercambió acusaciones con Felipe Ramos Rizo, quien también fue silbante y ahora comentarista de televisión.

Durante una mesa realizada en la cadena ESPN y ante una severa crítica de Ramos Rizo al arbitraje mexicano, Brizio no solo defendió su gestión al frente de la Comisión, sino que acusó al exárbitro de vender partidos y ser tibio a la hora de silbar.

"El arbitraje no depende de una sola persona… Tenemos seis o siete árbitros de muy buen nivel, y ningún país del mundo tiene diez estrellas... El arbitraje mexicano saca la casta en cierto tipo de partidos”, dijo Brizio, en primera instancia.

“Me llama la atención, mucho, la forma que tú dices, por ejemplo, que no hay personalidad cuando a ti en un partido, y hay audios ahí, cuando un jugador te mentó la madre hasta que se cansó y no lo echaste porque no quisiste y ahí están los audios, Darío Franco, si te recuerdo”, atizó el extitular de la Comisión contra Ramos Rizo.

Pero Brizio no paró ahí y aseguró que el ahora analista de la cadena deportiva dejó el arbitraje en medio de acusaciones de venta de partidos.

"Tú te fuiste acusado de vender partidos de futbol y ahí estás con una capacidad y una forma de criticar, pero bueno, así es esto y lo aceptamos de donde venga", lanzó Brizio durante la mesa.

Inmediatamente, Ramos Rizo reviró a Brizo y negó lo afirmado por el exsilbante.

"Yo no me fui acusado por eso. Estás equivocado, yo no me fui por eso y para tener esa acusación tenías que tener pruebas y no las tienes, ni tú ni nadie, así que te pido por favor que tengas cuidado con lo que dices porque es mentira. Yo me retiro, mas no porque vendí un partido", acotó Felipe.

-¡No te enojes!, dijo Brizio.

-No, no estoy enojado. Nada más estoy aclarando. Porque tal parece que no te gusta que te digan las cosas que dejaste, porque dejaste un basurero en el arbitraje, respondió Ramos Rizo.

La discusión entre ambos exárbitros siguió y ahora el tema fue una supuesta solicitud de trabajo que Ramos Rizo hizo a Brizio cuando estaba al frente de la Comisión.

"Me pediste trabajo, Felipe, ¿Me vas a negar que me pediste trabajo?”, soltó Brizio.

"Yo nunca te pedí trabajo, tú me ofreciste trabajo, no seas mentiroso", refutó el comentarista de ESPN.

"¿Cómo te voy a llevar a trabajar si me ofendes a los árbitros y hablas de vergüenza? Te metes en su vida privada, ¿cómo te voy a llevar a trabajar?", remató Brizio.

El lunes 13, a través de una conferencia de prensa, Arturo Brizio anunció su salida de la presidencia de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol.