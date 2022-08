“Es vergonzoso”, así reaccionó Hugo Sánchez tras la derrota de Pumas ante Barcelona (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de la derrota de 6-0 que sufrió Pumas ante el Barcelona en el Nou Camp por el Trofeo Joan Gamper, el exfutbolista Hugo Sánchez criticó la manera en que Andrés Lillini planteó el partido y el desempeño de los jugadores durante los 90 minutos.

Durante la transmisión del programa Futbol Picante, Hugo Sánchez recordó la ocasión en que el cuadro universitario venció al Real Madrid 1-0 en la edición de 2004 del Trofeo Santiago Bernabéu, explicando que ésta era una nueva oportunidad para que los auriazules hicieran historia.

El pentapichichi dijo que no son válidas las declaraciones de Lillini sobre lo ocurrido el domingo pasado y cuestionó su capacidad para dirigir al equipo universitario.

“¿Cómo justifica que otros equipos hayan perdido de igual marcador? Es vergonzoso que Lillini no diga que ‘nos hemos equivocado, yo primero (Lillini), porque no lo preparé en lo físico, táctico, estratégico y psicológico’. No iban bien preparados los Pumas para ese partido que era un partido histórico”, atajó Sánchez.