El peso tiene su peor desplome desde el 11 junio; el dólar, en 22.65 pesos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de una semana de “fiestas patrias”, el peso sufrió su peor desplome diario frente al dólar, no visto desde el pasado 11 de junio, al depreciarse 2.82%, borrando todas las ganancias durante septiembre. En ventanillas bancarias, el billete verde se cotizó en 22.65 unidades; mientras que en operaciones al mayoreo se ofertó en 22.31 pesos, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico). De hecho, con la sesión de este miércoles, la divisa mexicana acumula cuatro jornadas en caída libre, luego de que el pasado 17 de septiembre el tipo de cambio tocó los 20.92 pesos por dólar a nivel interbancario. Dicho sea de paso, esa cifra no se veía desde antes de la pandemia del covid-19.La depreciación del peso se debió a los siguientes factores, de acuerdo con el análisis del Banco Base: En primer lugar, la Reserva Federal (Fed) ha señalado como clave la implementación de medidas fiscales expansivas en Estados Unidos para que continúe la recuperación económica. Lo anterior, aunado a que el contexto político actual en Estados Unidos gira alrededor de las elecciones, está comenzando a generar el sentimiento en el mercado de que se podría retrasar la aprobación de un nuevo estímulo fiscal por las crecientes tensiones entre los partidos Republicano y Demócrata. Por otra parte, la postura de la Fed con respecto a la política monetaria, ya que desde el martes se ha hablado sobre la posibilidad de que la Fed incremente la tasa de interés incluso antes de que se logre el objetivo de inflación promedio de 2%. “Esta postura incrementa la probabilidad de que se disminuya el diferencial de tasas contra Estados Unidos, disminuyendo a su vez el atractivo de mantener inversiones en otras divisas que no sea el dólar”, acotó el análisis. Por último, hay una mayor percepción de riesgo sobre México, después de la iniciativa de la Ley de Pensiones propuesta por los diputados del Partido del Trabajo (PT), en la que los Fondos de Ahorro para el Retiro, pasarían a un fondo general manejado por el gobierno. “Aunque es poco probable que esta iniciativa prospere, la insistencia de grupos políticos respecto al tema en lo que va del año podría elevar el nerviosismo de los inversionistas y afectar los flujos de inversión de cartera al país”, dijo el Banco Base. En este entorno, fue un día negro para el peso mexicano, ya que fue la divisa más depreciada durante la sesión. Después de nuestra moneda, las divisas con más retrocesos fueron el real brasileño con 2.03%, el rand sudafricano con 1.72% y la corona noruega con 1.61 por ciento.