Rolls-Royce fabricará solo automóviles eléctricos a partir de 2030

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La icónica marca británica de automóviles Rolls-Royce anunció que, para finales de 2030, habrá dejado de fabricar coches que funcionan con gasolina para comenzar a usar automóviles eléctricos, informó uncrate.com.

Después de 121 años de que salió al mercado el primer auto Rolls-Royce, del creador Charles Rolls, se anunció el primer automóvil Roll-Royce Spectre, totalmente eléctrico y que saldrá a la venta dentro de dos años, aproximadamente.

El fabricante de automóviles de lujo Rolls-Royce, garantizó que toda la producción en 2030 será eléctrica a batería, dejando atrás los de combustión interna.

“Esto no es un prototipo, es algo real. Se probará a plena vista y nuestros clientes recibirán la primera entrega de un automóvil en el cuarto trimestre del 2023”, aseguró el CEO, Torsten Mueller-Otvoes.

La decisión de participar en la fabricación de los automóviles eléctricos a batería es parte de la predicción del cofundador Charles Rolls sobre el futuro de los transportes eléctricos.

En abril de 1900, Charles Rolls trató de conducir un automóvil con un motor eléctrico impulsado, llamado Columbia y declaró que el motor eléctrico era el ideal para los automóviles futuros, señaló el portal kompas.id

“Rolls declaró en 1900 que el tren motriz eléctrico era silencioso, suave y perfectamente adecuado para la comodidad de los pasajeros, que se convertirían en el sello distintivo de Rolls-Royce. El cupé Spectre llega en 2023, construido sobre el chasis de bastidor espacial de aluminio de Roll-Royce, con un ciclo de desarrollo intensivo en el mundo real, ahora en marcha”, publicó uncrate.com

Mueller-Otvoes señaló que “es el momento de cambiar el curso futuro del lujo”.

En 2011, Rolls-Royce probó un prototipo de automóvil eléctrico llamado 102EX, en su sede en BMW Group, el cual usaba una base Rolls-Royce Phantom, reemplazando el motor de gasolina de configuración V12 de 6.75 litros con baterías de iones de litio y 2 motores eléctricos montados en el sub-chasis trasero. La batería tenía una capacidad de 71 kilómetros por hora.

Baterías intercambiables

En septiembre, cuatro fabricantes de motocicletas, Honda Motor Co, Yamaha Motor Co, Piaggio Group y KTM AG, firmaron un acuerdo para crear un consorcio de baterías intercambiables para motocicletas (SBMC).

El acuerdo fue firmado por el estratega jefe y director de producto del Grupo Piaggio, Michele Colaninno; el director de Operaciones de Motocicletas Honda Motor Co. Ltd, Yoshishige Nomura; el CEO Pierer Mobility AG, Stefan Pierer y el director ejecutivo y General de Operaciones Comerciales de Movilidad Terrestre Yamaha Motor Co. Ltd, Takuya Kinoshita.

Incluye el desarrollo de especificaciones técnicas de baterías de motores eléctricos intercambiables, confirmación del uso del sistema de baterías, estándares de especificación de baterías intercambiables y planes de expansión global, de acuerdo con un comunicado difundido por kompas.id

“El consorcio está tratando de promover la gestión del ciclo de vida de la batería que se utilizará en vehículos eléctricos ligeros, como ciclomotores, scooters y motocicletas en general. También espera que las preocupaciones de los usuarios de motocicletas eléctricas con respecto a la disponibilidad de baterías de reemplazo en un momento en que la infraestructura aún es inadecuada puedan responder a sus dudas”, indicó.