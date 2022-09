Economía mexicana no registró crecimiento en agosto: Inegi

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La economía mexicana continuó estancada en agosto, luego de que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) no registró variación respecto a julio, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) permite contar con estimaciones econométricas oportunas sobre la evolución del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE).

Así, mientras que el IGAE y sus actividades económicas se dan a conocer aproximadamente ocho semanas después de terminado el mes de referencia, el IOAE presenta sus estimaciones apenas tres semanas después del cierre del mes.

Para agosto de 2022, el IOAE estima una variación a tasa anual del IGAE de 2.9%, derivado de un incremento de 3.1 % en las actividades secundarias o industriales y de 2.6 % para el sector terciario, es decir, para el comercio, los servicios y el turismo.

Dicha cifra fue festinada por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien en su conferencia de prensa soltó:

“La otra buena noticia es que hoy, porque si no a lo mejor no se van a enterar, no va a aparecer en los medios convencionales, hay un crecimiento de la economía en agosto de 2.9%. Es buena noticia”.