Anaya llama a movilizarse en defensa del triunfo del PAN en Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, advirtió este día que “no vamos a descansar hasta que se haga justicia a quien por voluntad de los ciudadanos triunfó”, tras informar que convocó a los grupos parlamentarios panistas en San Lázaro y el Senado a trasladarse a Coahuila para defender la elección de Guillermo Anaya como gobernador. El dirigente nacional panista acotó: “Tenemos la certeza porque contamos con el 100% de las actas que nos dan una victoria de 2 puntos porcentuales, lo cual, además, es consistente con el conteo rápido que a las 2 de la madrugada dio a conocer el Instituto Electoral de Coahuila”. Por ello dejó en claro, en un comunicado, que en este momento no hay en el PAN otro asunto que sea más prioritario que defender el triunfo de Guillermo Anaya en la gubernatura del estado de Coahuila. En rueda de prensa, al lado del candidato al gobierno del estado, Anaya Cortés recordó que durante toda la campaña Acción Nacional denunció la clara parcialidad del Instituto Electoral local, que no fue un árbitro confiable, lo que se confirma en esta etapa del cómputo de votos. También destacó los casos de los consejeros Gustavo Espinoza y Alejandro González, quienes tienen claros vínculos con el PRI. “Reiteramos nuestros señalamientos: el Instituto Electoral ha estado y sigue estando al servicio del PRI. Que les quede muy claro, no nos vamos a dejar”, advirtió. Tal como informó horas antes, de las 3 mil 628 actas, que son el 100% de las que deben computarse, el Instituto Electoral de Coahuila no ha capturado mil 16, es decir, una tercera parte de las actas no han sido computadas. “De ese tamaño es el problema y la irregularidad con el Programa de Resultados Preliminares del Instituto Electoral del estado de Coahuila. De esas mil 16 actas que no han querido contar, ese tercio de los votos que no han querido computar, casualmente son actas en las que ganamos nosotros. No quieren contar todos los votos porque saben que cuando se cuenten todos, la victoria” será para Guillermo Anaya Llamas”, acusó. Y enseguida sentenció: “No vamos a permitir que nos roben a la mala lo que los ciudadanos ya decidieron en las urnas”.