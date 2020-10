Conteo en Coahuila da ventaja de 2.5% al priista Miguel Ángel Riquelme

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la contienda por la gubernatura de Coahuila, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Riquelme Solís, se impuso al panista Guillermo Anaya Llamas con una diferencia de 30 mil 993 votos. Sumando los votos del PRI y sus aliados, Riquelme alcanzó 482 mil 534 sufragios, mientras que Anaya Llamas, con los partidos coaligados, obtuvo 451 mil 541 votos, lo que hace una diferencia de 2.5%, de acuerdo con el conteo realizado en los comités distritales y municipales. No obstante, los resultados serán oficializados hasta el próximo domingo 11 en sesión del Consejo del Instituto Electoral de Coahuila, como lo marca el Código Electoral. Según información difundida por el diario Zócalo, los representantes de los partidos Acción Nacional (PAN) y Encuentro Social (PES) reafirmaron que no validarán la elección y recurrirán a los tribunales electorales para buscar cambiar el resultado de la elección, y si les es adverso pedirán la nulidad del proceso. En la sesión del Consejo General, que se prolongó por casi dos horas y media, el PAN y el PES insistieron en señalar irregularidades antes, durante y después de la jornada electoral. Por su parte, los representantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Socialdemócrata Independiente (PSI) recriminaron al PAN y al PES de hacer teatro y circo y pirotecnia política porque los resultados no les favorecen. En tanto, los partidos de la Revolución Democrática (PRD), de la Revolución Coahuilense (PRC), Primero Coahuila (PPC) y Socialdemócrata Independiente, acusaron al Instituto Nacional Electoral (INE) de haber capacitado mal a los funcionarios de casilla y desde ahí –señalaron– se retrasó el cómputo de los votos, lo que ha causado incertidumbre y desconfianza en los electores. Directamente acusaron al consejero presidente, Lorenzo Córdova, de ser responsable de “este cochinero” poselectoral.