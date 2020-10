'Desfilan' candidatos presidenciales ante miembros de ADIAT

MONTERREY, N.L. (apro).- Los candidatos presidenciales de las tres principales fuerzas políticas volvieron a comparecer por separado, esta vez ante la Asociación Mexicana de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico (ADIAT), donde expusieron sus propuestas en temas relacionados con ciencia y tecnología. En el Centro de Exposiciones Cintermex, el primero en comparecer fue el candidato del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que si los votos le favorecen el próximo 1 de julio, todos los jóvenes que así lo deseen tendrán la oportunidad de entrar a la universidad. El tabasqueño consideró irresponsable que el gobierno federal deje sin oportunidad a millones de jóvenes, so pretexto de que miles de estudiantes no aprueban los exámenes de admisión. En el país, agregó, hay 2.5 millones de alumnos de educación superior en el país, pero al término de su sexenio –subrayó– espera aumentar la matrícula hasta 5 millones. “Vamos a garantizar 100% la inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar nivel universitario. Ha sido infame e irresponsable lo que han hecho al rechazar a los jóvenes que quieren ingresar a las universidades públicas, con el pretexto de que no pasan el examen de admisión. Eso no es cierto”, puntualizó. Si no hay cupo en las universidades públicas, lanzó, es porque no tienen un presupuesto suficiente para construir más aulas. El exjefe de Gobierno del Distrito Federal ofreció asignar el 1% del PIB a la investigación, aunque eso, añadió, no será posible en el primer año de su gobierno. Hacia 2013, apuntó, esa cifra podrá alcanzarse. En conferencia de prensa posterior al evento, López Obrador recomendó al gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, que se ocupe del tema de la seguridad en el estado, dado que la violencia ha crecido considerablemente. “Eso es lo que respetuosamente le recomendaría: que a las 6 de la mañana, todos los días, incluidos sábados y domingos, se reúna con el procurador de Nuevo león, con el secretario de Seguridad Pública, con el secretario de Gobierno, con los encargados de las corporaciones policíacas. “Que él reciba el parte de la policía, de lo sucedido en las últimas 24 horas, y que todos los días tome decisiones. No se puede, en una situación tan difícil como la que se vive en Nuevo León, llegar a la oficina a las 10 de la mañana y enterarse de lo que sucedió”, dijo. Cuando se retiraba de Cintermex, a las 11:55 de la mañana, López Obrador se cruzó con Josefina Vázquez Mota en las escaleras eléctricas, cada uno acompañado de su séquito, pero ninguno de los dos hizo el intento de cruzar miradas. Durante su intervención, la candidata panista habló de la experiencia que acumuló cuando fue titular de la Secretaría de Educación Pública, y fue reiterativa en aplaudir a la Universidad Nacional Autónoma de México, como una manera de desagraviar a esa institución después de haberla tildado de “monstruo”. “Hoy quiero reconocer con particular orgullo y distinción a las instituciones que han dado vida a esta senda de conocimiento e investigación, de manera muy especial a la Universidad Nacional Autónoma de México, con la que he compartido retos y propósitos comunes. Nuestra máxima casa de estudios ha dado tres premios Nobel al país y es depositaria del conocimiento para México”, sostuvo. Vázquez Mota se comprometió a construir 150 nuevas instituciones públicas durante su sexenio, a fin de ampliar la captación de alumnos. Dijo que en México hay 160 mil niños de talentos excepcionales, a quienes ofreció becas de estudio hasta que concluyan con la universidad. La exsecretaria de Desarrollo Social señaló que si llega a la Presidencia de la República, en todos los colegios habrá clases de inglés, una mejor enseñanza de matemáticas y escuelas de tiempo completo. “Ante las reducciones de los tiempos de los hombres y las mujeres, las escuelas de tiempo completo tienen que cubrir necesidades fundamentales. Requerimos que los niños coman en las escuelas, se alimenten de mejor manera, que aprendan cultura, poesía, ciencia, que tengan amor por la tecnología. Necesitamos que los niños hagan deporte”, agregó. En su cita con los reporteros, la panista dijo que es necesario evitar que la educación se politice, por lo que el sindicato de maestros –añadió– debe ocuparse de defender los intereses de los trabajadores. “Si fortalecemos la vida institucional de la Secretaría de Educación Pública, el sindicato seguirá jugando el papel que tiene que jugar respecto a los trabajadores. Lo que no podemos es confundir una agenda educativa con propósitos electorales o de otro tipo”, apuntó. Además, dijo que está a favor de eliminar el fuero constitucional a representantes populares, y en caso de ser elegida el próximo 1 de julio, presentará una iniciativa para que se retire ese privilegio a los políticos. Una hora antes de que el último de los participantes, Enrique Peña Nieto, iniciara su conferencia, el salón fue tomado por decenas de elementos del Estado Mayor Presidencial, quienes se ocuparon de la seguridad del priista. El discurso del exgobernador del Estado de México se centró en reproches a las administraciones presidenciales de las últimas tres décadas, que –dijo– provocaron en el país un estancamiento con crecimiento promedio anual de 1.7%. “Si México fuera un paciente que asistiera ante un médico para revisarse cómo está, los signos vitales de los cuales tomaría lectura el médico son críticos”, sostuvo. Inmediatamente después mencionó que en los últimos 12 años el desempleo ha crecido tres veces. “No hemos logrado mayor desarrollo y lamentablemente lo que más lastima y lacera a una sociedad es la condición de pobreza, y en los últimos cinco años se han creado 12 millones más de pobres”, remarcó. El candidato priista expuso que en México apenas dos de cada 10 personas tienen acceso a Internet, lo que implica que el país se encuentra en desventaja frente a sus competidores en todo el mundo, pues los que no usan la red representan una nueva forma de analfabetismo en el siglo 21, apuntó. “Necesitamos cambiar y hacer algo trascendental en esta materia. Hay una frase, y no soy dado a citar frases de autores o de filósofos, pero en algún documento que tuve alguna vez en mis manos, que hablaba precisamente de ciencia y tecnología, no puedo ser omiso a una frase que marca el reto de lo que debemos hacer. Decía Albert Einstein: no podemos esperar un cambio si seguimos haciendo lo mismo”. Peña Nieto remató su conferencia con un augurio: dijo que si para el 2030 México no mejora, “estaremos condenados a quedarnos en la mediocridad y el rezago”. Más tarde, en entrevista con representantes de los medios de comunicación, el exmandatario mexiquense se manifestó de acuerdo en que alguno de los debates entre los candidatos presidenciales se efectúe en algún lugar diferente al Distrito Federal.