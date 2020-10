IFE exige a Calderón suspender el envío de cartas sobre el SAT

MÉXICO, D.F., (apro).- El Instituto Federal Electoral (IFE), a través de su Comisión de Quejas y Denuncias, ordenó hoy a la Presidencia de la República, al titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Alfredo Ortiz Mena, y al titular de la Unidad de Enlace del Servicio Postal Mexicano, suspender de manera inmediata –en un plazo no mayor a 12 horas-- el envío de una carta a la ciudadanía, firmada por el presidente Felipe Calderón, en la que presuntamente se autopromociona como servidor público, en contra de lo que establece la Constitución en su artículo 134. La carta, fechada el 14 de marzo, con el sello oficial y una leyenda en el extremo superior derecho que dice “Del escritorio del C. Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos”, es breve y a la letra dice: (Nombre del destinatario) Presente Te felicito por ser uno de los millones de contribuyentes que con su trabajo y esfuerzo, demuestran todos los días su responsabilidad y compromiso con México. Gracias al cumplimiento de tus obligaciones, estamos transformando a México en una nación más desarrollada. Con tu contribución, construimos más obras como carreteras, hospitales y escuelas que mejoran tu calidad de vida y la de muchos mexicanos. También, con tu contribución fortalecemos los programas sociales como Oportunidades, Estancias Infantiles y Becas Escolares para ayudar a las familias que menos tienen para salir adelante. Cumplir nos beneficia a todos. Por eso, te invito a que sigas trabajando con tesón y energía y cumpliendo con tus obligaciones ciudadanas para impulsar entre todos el progreso de nuestro querido México. Te refrendo mi firme compromiso de continuar trabajando sin descanso para que tú y tu familia puedan vivir mejor. En el Gobierno Federal seguiremos sembrando la semilla del México seguro, justo y próspero que todos queremos”. Recibe un cordial saludo. Atentamente (Rúbrica) Felipe Calderón Hinojosa Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Para el PRI, esta carta infringe el artículo 134 de la Constitución, que en su penúltimo párrafo dice: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. “En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.” A juicio del Revolucionario Institucional, la carta de Calderón a los ciudadanos, distribuida por Sepomex, es contraria a ese precepto. En tal virtud, el partido solicitó al IFE aplicar medidas cautelares para que cese el envío de esas cartas y cualquier otra comunicación, incluidas las enviadas por correo electrónico, que tengan el mismo sesgo de autopromoción personal. En su sesión de hoy, la Comisión de Quejas y Denuncias concedió las medidas cautelares solicitadas, desde el 21 de marzo, por el PRI, a través de su representante en el IFE, el diputado Sebastián Lerdo de Tejada, y determinó un plazo no mayor a 12 horas, a partir de que se notifique a los involucrados, para que detengan el envío de esas cartas.