Denuncian a Wallace ante el Conapred por discriminación

MÉXICO, D.F. (apro).- El candidato del PRD a la jefatura delegacional de Iztapalapa, Jesús Valencia, y las diputadas Karen Quiroga y Aleida Alavez, presentaron una denuncia contra Isabel Miranda de Wallace, candidata del PAN al gobierno capitalino, en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). La víspera, la candidata panista afirmó, en un encuentro con estudiantes de la Universidad Iberoamericana, que Iztapalapa tiene un alto grado de analfabetismo y por eso es un bastión del PRD. Sus afirmaciones desencadenaron un alud de críticas entre los perredistas y en las redes sociales. El candidato a jefe delegacional perredista hizo un llamado a la Conapred para que dé seguimiento a la queja y reviró a Miranda de Wallace que “la ignorancia, en términos de analfabetismo, se quita estudiando; la ignorancia política no se quita ni volviendo a nacer”. Quiroga, quien también es candidata a una diputación federal, afirmó que la fundadora de la organización Alto al Secuestro desconoce los datos reales de la situación en Iztapalapa, por lo que la invitó a informarse a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La perredista le ofreció poner a su disposición un equipo de expertos en temas relacionados con la demarcación que tiene la mayor densidad de población en la Ciudad de México. Los iztapalapenses, dijo, se caracterizan por ser “altamente preparados” en asuntos de carácter político, emiten voto diferenciado y saben quién los gobierna y cómo lo hacen. Aleida Alavez señaló por su parte que Miranda de Wallace y muchos militantes panistas desconocen los problemas de la ciudad y, principalmente, de Iztapalapa. También recordó que los gobiernos panistas han invertido alrededor de 2.3% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación, cuando la norma internacional es del orden de 8%. El martes 27, una hora más tarde de su encuentro con estudiantes de la Ibero, Miranda de Wallace se reunió con artesanos de Iztapalapa, donde intentó corregir su dicho y alegó que no fue su intención atribuir la preferencia perredista a bajos niveles educativos. “No fue mi intención decir eso... los datos duros están ahí y siendo Iztapalapa el bastión del PRD, siempre les promete y no les cumple, es el segundo lugar con más pobres y engloba 25% de analfabetismo, ¿cómo poder entender que sigue siendo su bastión?”, arguyó la candidata panista.