A la carrera, partidos presentan al IFE listas de aspirantes "sacrificados"

MÉXICO, D.F. (apro).- Para evitar que fuera el Instituto Federal Electoral quien –por sorteo– hiciera cambios en las listas de candidatos a senadores y diputados de casi todos los partidos, excepto Nueva Alianza, para que se respetara la cuota de género que exige la ley, este miércoles todos los institutos políticos presentaron sus listas modificadas. El plazo se vencía a las 14:15 horas. De no hacerlo, los partidos recibirían una amonestación pública y se les darían otras 24 horas para cumplir con el requisito legal. Si alguno reincidiera, perderían el registro de las candidaturas, y el IFE está facultado para modificar las fórmulas partidistas mediante un proceso aleatorio, hasta ajustarlas para cumplir las cuotas de género que, según la ley, no puede ser menos de 40% ni más de 60% para hombres y mujeres por igual. Y como el miedo no anda en burro, según el dicho popular, los partidos llegaron corriendo al IFE a entregar la lista de sus candidatos sacrificados y sus candidatas agraciadas. El primero en llegar fue el PAN, muy tempranito, a las 09:46 horas. Le siguió el Movimiento Ciudadano, a las 11:00. Luego, el Verde Ecologista, a las 11:50. Y ya muy cerca del límite, el PRI, a las 14:07 horas. Siguiéndole los pasos, en el sprint, el Partido del Trabajo y la Coalición Movimiento Progresista, a las 14:10 horas. Pero sólo el PAN hizo públicas sus listas modificadas, en las que se advierte el sacrificio de 44 candidatos (a diputados y senadores), entre ellos el actual diputado Luis Enrique Mercado, que aspiraba a ser senador por su natal Zacatecas. Él y su suplente fueron sustituidos por María de Jesús Ortiz Robles y Blanca Estela Santillán Ortiz, respectivamente. Originalmente, el PAN había postulado a 47 hombres (73.44%) y a 17 mujeres (26.56%) para ir al Senado de la República. Para la Cámara de Diputados había enlistado a 86 mujeres (28.67%) y a 214 hombres (71.33%). Con las modificaciones, ahora van al Senado 26 mujeres y 38 hombres, y a la Cámara de Diputados 121 mujeres y 179 hombres. Y ya está: ni menos de 40% para un género, ni más de 60% para otro. Pero la historia no termina aún. Todavía falta que el IFE termine de revisar la documentación entregada hoy para ver si, efectivamente, los partidos cumplieron cabalmente. La negativa del PRI y PVEM –que sacrificaron a 54 candidatos– y del PRD, PT y Movimiento Ciudadano –que sacaron a 28 hombres– a hacer públicas sus listas modificadas, dejó la sospecha de que no todos sus cambios cumplen la totalidad de requisitos que exige la ley.