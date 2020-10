Osorio Chong: apoyo de AMLO a la CNTE alienta la violencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, reprobó la alianza entre el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), porque –dijo– alienta acciones de violencia y las justifica. Según el funcionario federal, esas alianzas “lastiman a otros y hacen el anuncio sólo pensando en aspectos personales, en obsesiones por alcanzar el poder y no importa ni la educación de los jóvenes y niños, y no importan ni circunstancias de violencia, simplemente se hacen alianzas ". En entrevista con Radio Fórmula, el exgobernador de Hidalgo destacó que esas alianzas propician acciones como las ocurridas en Chiapas, donde seis maestros fueron humillados por integrantes de la Organización Popular Independiente Emiliano Zapata (OPIEZ). Ante ello, subrayó, "no puedo quedarme callado como secretario de Gobernación, ni como ciudadano". Osorio Chong insistió que ni a López Obrador ni a la CNTE les interesa la educación de los jóvenes, ya que sólo piensan en lo electoral y alientan acciones de violencia. El líder de Morena las justifica y acuerda con ellos, apuntó. Al respecto, María Dolores Guillén, una de las maestras vejadas el pasado martes por integrantes de la OPIEZ en Comitán, Chiapas, reiteró ayer su apoyo a la CNTE y reveló que la Secretaría de Educación Pública (SEP) los presiona para que den informes de lo que ocurre en el paro magisterial, con la amenaza de quitarles la plaza laboral. “Nos están pidiendo la documentación de los compañeros que no entraron al paro, que no están haciendo guardias”, sostuvo. Y admitió que ella misma ha participado en el plantón en Tuxtla Gutiérrez, e incluso sufrió síntomas de intoxicación de los gases lacrimógenos que lanzó la Policía Federal hace seis días. “No señores: Yo voy jueves, viernes, sábado y domingo a Tuxtla Gutiérrez, y me tocó estar cuando tiraron gases lacrimógenos”, comentó a reporteros. De esa violencia nada dijo el secretario de Gobernación y se abocó a hablar del proceso electoral, que calificó como uno de "los más despiadados" que le ha tocado ver, debido a las acusaciones entre candidatos y partidos políticos, y refirió que en varios spots se hicieron señalamientos personales y se difundieron infundios que en nada abonan a la competencia, “y yo no entiendo así la democracia”. Los ataques no deben ser el camino, hay que plantear mejores propuestas y no lastimar a candidatos ni a otras personas, agregó. "Creo, sin duda, que (esta campaña) ha sido compleja, yo no entiendo así la democracia, yo creo en la competencia, y que cuando hay un señalamiento y hay problemas hay que decirlo, pero se han extralimitado, así lo veo yo, no soy el juez, el que lo hace es el INE (Instituto Nacional Electoral) y los organismo a nivel local. Se ha dejado ver el proceso de esta manera, pero esto no es lo que los ciudadanos están esperando de una contienda electoral, lo que esperan son propuestas". Añadió: "No creo que sea el camino para una mayor participación de ciudadanos y no es lo que lleva a un proceso tranquilo". El titular de la Segob señaló que las autoridades electorales y los legisladores deben revisar este proceso electoral que concluirá el próximo domingo y definir límites con miras a las elecciones de 2017, pues "hay tiempo para ello". También se refirió a la participación del expresidente Felipe Calderón, quien –dijo– "se ha expuesto demasiado", "no le toca", pero está en su derecho de hacerlo. Asimismo, resaltó que las autoridades trabajan para que el proceso electoral se realice con tranquilidad y la ciudadanía salga a ejercer su voto. "Estamos trabajando para que, donde el crimen organizado pudiera tener alguna participación, estemos ahí para evitarlo", y agregó que en el caso de Tamaulipas "evitaremos la participación del crimen organizado en las elecciones", en tanto que en Oaxaca se dará todo el respaldo al gobierno del estado y todas las garantías a la ciudadanía para que puedan ir a votar.