Alcalde de Nuevo Casas Grandes ordena detención de reporteros por presunto allanamiento

CHIHUAHUA, Chi. (apro).- El alcalde de Nuevo Casas Grandes, Rodolfo Soltero Aguirre, ordenó la detención de tres reporteros, dos mujeres y un hombre, así como de la secretaria de la Asamblea Municipal Electoral (AME) y otro funcionario, los representantes de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) ante la asamblea, acusados de allanamiento porque quisieron entrar a una casilla. Durante el día fueron liberados el reportero de Televisa, Saturnino Martínez, la secretaria de la AME y al otro funcionario, a quien llevaron al hospital porque tiene problemas cardiacos. Por la tarde, Artículo 19 informó que las dos reporteras también quedaron en libertad. Los representantes del PAN y PRD ante el Consejo del IEE, solicitaron la intervención del Consejo Estatal y de las autoridades que conforman el Centro de Mando Único, para que el presidente municipal libere a los detenidos. Guadalupe Aragón Castillo, la representante perredista, responsabilizó al alcalde Rodolfo Soltero por los actos que calificó como “irresponsables” y a esa demanda se unió el representante de Acción Nacional, Roberto Fuentes, ya que a pesar de que han intervenido corporaciones policiacas, el alcalde se ha negado a liberarlos. El consejero que preside la comisión de seguridad, Alonso Bassanetti Villalobos, dio a conocer que ya han sido liberadas algunas personas de manera paulatina, pero ya están interviniendo para lograr la liberación de las otras. Guadalupe Aragón dijo que no hay motivo para que las personas detenidas no sean liberadas, mientras que el representante del PRI pidió que si cometieron un delito, sean sancionadas conforme a la ley y que las liberen sólo si no hay motivo para mantenerlas encarceladas. El consejero presidente, Arturo Meraz González, pidió a Bassanetti que continúen con la investigación para recabar los elementos suficientes y valorar si se pronuncian o no como institución contra la actitud del alcalde de Nuevo Casas Grandes, como lo solicitaron los partidos.Esta tarde, un grupo de hombres armados con palos y bates, agredió al coordinador de representantes de casilla del PAN, Fernando Turati Muñoz, a quien también le quebraron los vidrios de su vehículo y lo abollaron con piedras. Momentos después, la Policía Municipal aprehendió a un grupo de 14 hombres que se encontraban en la colonia Villa Juárez, cerca de donde ocurrieron los hechos, pero en el lugar se quedaron decenas de hombres identificados con el PRI, de acuerdo con los panistas. Una vez que se llevaron a los detenidos y ante la presencia de otros agentes municipales que se quedaron en el lugar, alrededor de cinco hombres subieron a una Suburban y se fueron contra dos reporteros de los portales Más Noticias y Aldama Noticias, quienes huyeron en su vehículo y los esquivaron hasta resguardarse en el Centro de Convenciones, donde sesiona el Consejo del Instituto Estatal Electoral.