Denuncian ante Fepade mil 338 "posibles" delitos electorales en 6.5 horas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los sistemas de atención ciudadana Fepadetel y Fepadenet, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), recibieron un total de mil 597 denuncias, de las cuales mil 338 son “posibles” delitos electorales en seis horas y media. En un comunicado la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que, el corte de las 14:30, al sistema Fepadenet –recepción de denuncias a través de correo electrónico– llegaron 387 correos. De ellos, 380 son denuncias de posibles delitos electorales, cinco de orientación sobre la ubicación de casilla y diversos temas relacionados con la jornada electoral, y dos más de consulta sobre la elección. A su vez, Fepadetel –denuncias a través de teléfono– tiene registradas mil 210 llamadas telefónicas, de las cuales 958 son sobre denuncias de posibles delitos electorales, seis de quejas, seis más para consulta y 240 tienen que ver con atención e información de la jornada electoral. La PGR se limitó a dar información estadística y omitió mencionar a que corresponden las denuncias, en cuales hay mayor incidencia o cuales son los principales delitos por los que se levantaron las quejas. Tampoco hace referencia al partido político que tiene más delitos. Por la mañana, Claudia Romo, titular de la Fepade en Oaxaca, declaró que a solo dos horas de iniciada la jornada tenía registradas 15 detenciones de personas, quienes presuntamente realizaban actos para coaccionar el voto a favor del PAN, PRD y PT, y más tarde fueron detenidas 113 personas. Por otra parte, en Aguascalientes reportaron que en las agresiones contra militantes panistas se utilizaron cadenas, y en Veracruz, el PAN y el PRD denunciaron que ciudadanos recibieron mensajes intimidatorios en sus celulares, de un “comandante” que les dijo que los tenía vigilados. “Oye, me dijeron que el domingo se va a poner cabrona la cosa, no salgas, no te expongas. Total el pedo no es con los ciudadanos”, decía uno de esos mensajes. En Puebla, a unas horas de que arrancara la jornada para elegir al nuevo gobernador, simpatizantes del PRI y del PAN se enfrentaron a golpes en la colonia Bella Vista. En Ciudad Juárez, Chihuahua, la casilla 805 de la ciudad capital, no fue instalada a tiempo en el colegio particular Everest, debido a que en la entrada se encontró una hilera con una cabeza de cerdo en su interior. Los funcionarios de casilla dudaron en abrir la casilla porque ese hallazgo, dijeron, implicaba un mensaje de amenaza. Hasta las 14:30, en esa entidad la Fepade recibió el mayor número de denuncias por compra y coacción del voto, así como uso de programas oficiales. Cada tres minutos entró una denuncia a ese organismo.