"El PRD demostró que no está muerto": Basave

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para el presidente nacional del PRD, Agustín Basave, la jornada electoral celebrada este domingo sólo dejo ver que los ciudadanos “están reprobando y castigando al PRI-gobierno”, mientras que su partido “demostró que no está muerto”. En rueda de prensa organizada en la sede nacional del llamado sol azteca, enclavada en la colonia Hipódromo Condesa y con una hora de retraso, Basave sentenció: “Fue una jornada electoral en 14 entidades que corrobora los que muchos esperábamos. Que la sociedad mexicana, los ciudadanos en México están reprobando al PRI-gobierno; que corrobora que el país está mal y que ese mal humor social del que habló el presidente Enrique Peña Nieto, que no entendía por qué era, se debe a que hay un mal gobierno a nivel federal y hay muchos malos gobiernos en los estados de la República en aquellos donde gobierna el PRI”. No paró ahí, el dirigente perredista señaló que, “a pesar de todo, de triquiñuelas, a pesar de usar todo el aparato del Estado, todo el dinero y el poder que manejan contra los candidatos y candidatas de oposición no pudieron ganar; les fue mal, la gente les dijo claramente lo que piensan de ese PRI corrupto e inepto que nos ‘malgobierna’”. En otras palabras, el gran perdedor de la contienda electoral fue el PRI y no el PRD, según Basave. De hecho, aseguró que su partido lleva ventaja, junto con sus aliados, en Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Durango, Tlaxcala y la Ciudad de México, donde Morena le arrebató varias delegaciones durante el 2015. Agustín Basave, quien votó por la mañana al sur de la capital e inmediatamente partió a Tlaxcala, donde Lorena Cuéllar compitió por la gubernatura de esa entidad, la más pequeña del país, resaltó: “A pesar de todo esto, el PRD, del cual se decía que estaba muerto, la enésima acta de defunción que se firma, tenemos sepultureros consuetudinarios, que nos anuncian que nos vamos a morir o que ya nos morimos. De hecho, nos hacen autopsia en vida. Resulta que el PRD está más vivo de lo que pensaban y fuerte y sólido, a pesar de los pesares”, se jactó. La definición desató aplausos y porras de algunos militantes, quienes presenciaban la conferencia en la pequeña sala de prensa del edificio sede. Luego explicó que en el caso de Tlaxcala, el número de personas que no respondió las encuestas de salida es “muy significativo”, porque la mayoría de quienes evitaron responder, consideró, es gente que votó por la oposición, “pero les da temor decir que no votó por la gente en el poder”. En el caso tlaxcalteca ese porcentaje es de 20%, aseguró. Y sentenció: “En nuestra encuesta de salida, un alto porcentaje de esa cifra que no quiso decir qué votó, nos corresponde, es parte de ese voto oculto que muchas ocasiones se ha manifestado en México”. Basave también se dio tiempo de enumerar las “atrocidades” sucedidas este domingo 5. Señaló que en Tlaxcala detuvieron a varios de sus compañeros sin ninguna razón, golpearon a varios de ellos, estuvieron incomunicados y uno de ellos quedó con el rostro desfigurado por una golpiza que recibió. Además, en esa misma entidad encañonaron y detuvieron por dos horas a una diputada federal del PRD Para el presidente del PRD, “el gobierno de Tlaxcala echó todo el peso de su poder para tratar de aplastar a Lorena Cuéllar”. También mencionó que en Oaxaca fue baleado Eduardo Gil, un perredista en el municipio de Pinotepa Nacional. También acusó que en la misma entidad el exdiputado del PRI, Víctor Manuel Virgen Carrera, fue detenido con 280 mil pesos y ya está siendo investigado por la Fepade. Además, se detuvo a 112 personas por delitos electorales, aparte de que se registró el robo de 750 boletas en el municipio de Tuxtlahuaca. En Quintana Roo, acusó el líder perredista, Daniel Ávila, senador del PAN, fue detenido por operadores políticos del PRI. Basave tampoco dejó pasar la presunta detención del senador Fernando Yunes, hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, candidato de la alianza PAN-PRD en Veracruz.