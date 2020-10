Ofrece Murat 'caminar de la mano” con los maestros… sin dejar de aplicar la ley

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El virtual gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, aseguró que “caminará de la mano” con los maestros de la entidad en el proceso de la reforma educativa, pero advirtió a los disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que no le temblará la mano para aplicar la ley. "Mi gobierno será de diálogo y construcción, pero firme en aplicar la ley. Vamos a construir juntos la educación que todos queremos, aplicar la ley no significa enfrentarte", destacó en entrevista con Primero Noticias. Añadió: "Vamos a caminar de la mano con los maestros y padres de familia en este proceso de la reforma educativa que está siendo exitoso". Por otra parte, en entrevista con Grupo Imagen Multimedia, Murat Hinojosa se dijo entusiasmado de esta “gran oportunidad de servir y cambiar al estado” de Oaxaca a través de un gobierno ciudadano, y adelantó que durante seis años trabajará para combatir la pobreza y la corrupción y mejorar la educación. Destacó que entre las estrategias planteadas para acabar con la pobreza en la entidad destacan, entre otras, la generación de empleo y de inversión, así como la integración a la seguridad social y la capacitación para el trabajo. Señaló, asimismo, que en Oaxaca “vamos a entrarle al Mando Único y a poner cámaras para regresar la seguridad a nuestras familias”. Para luchar contra la corrupción –dijo– es necesario crear consejos ciudadanos que se reunirán mensualmente con la sociedad civil para evaluar el uso de recursos públicos. Sobre la educación y la disidencia magisterial que se opone a la reforma educativa, insistió que a través del diálogo se encontrará la ruta adecuada. "Lo decía bien José Vasconcelos: los maestros son los apóstoles de la educación, son el ejército y la paz, y yo he platicado con varios maestros, lo que quieren es certeza, certeza y diálogo”. De acuerdo Murat Hinojosa, conformará un gabinete que sea capaz de ejecutar acciones para convertir en acciones los proyectos y metas de lo que será su administración y lograr el “milagro oaxaqueño”.