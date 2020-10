Se queja Panal ante el IFE porque Gabriel Quadri es "ninguneado"

MÉXICO, D.F. (apro).- El Partido Nueva Alianza (Panal) se quejó hoy amargamente ante el IFE, porque su candidato presidencial, Gabriel Quadri de la Torre, es ninguneado por los medios de comunicación, empresarios, instituciones académicas, organizaciones civiles, y aun por la ciudadanía. El Panal pidió el auxilio del IFE y le solicitó emitir un exhorto para que su candidato sea tratado con equidad. Al parejo, pues, de Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador. Primero, por la mañana, el Comité de Dirección Nacional del Panal dirigió un escrito al consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, en el que alega que quienes han hecho eventos públicos con los candidatos presidenciales, se olvidan de Quadri y sólo invitan a los otros tres. También se quejó de que los medios de comunicación, en sus diferentes formatos y productos (prensa, radio, televisión, Internet, redes sociales) sólo informan de las actividades de los tres grandes y no hacen caso de las que realiza su candidato presidencial. En el escrito, de nueve páginas –presentado por el diputado Luis Antonio González Roldán, representante propietario del Panal ante el IFE–, el partido solicita que el Consejo General emita un exhorto a todos aquellos que realizan eventos con los candidatos y a los medios de comunicación para que no excluyan a ninguno de ellos; que “observen los principios de objetividad y trato equitativo”, tanto en las invitaciones como en la cobertura y difusión de las actividades de los cuatro candidatos presidenciales y, en general, de todos los aspirantes a un cargo de elección popular de todos los partidos. Que no sean discriminatorios, pues. Por la tarde, el propio representante González Roldán hizo uso de la palabra en la segunda sesión extraordinaria del día –la sesión ordinaria del mes y una primera extraordinaria habían consumido cinco horas de una pesada jornada para los consejeros y los representantes de los partidos–, para, en el mismo tono de queja por la discriminación a Quadri y de “échennos la mano”, pedir el auxilio del Consejo General del IFE. Pero el término “exhorto” suscitó un largo como insólito debate entre los consejeros, que por momentos fue interesante, pasó por tragicómico y hasta divertido, pero al final, inútil. No hubo, de los nueve consejeros, uno que no participara. Varios, más de tres veces. Se enfrascaron en definir la palabra exhorto y en las facultades del IFE para aplicarla a la petición del Panal. Unos, con sesudas argumentaciones en torno de las implicaciones legales del término. Otros, apelando a una acepción no jurídica de la palabra. Hasta el consejero Lorenzo Córdova debió valerse de su computadora portátil para buscar en Internet la página del diccionario de la Real Academia Española y recetarle a los presentes la definición de “exhorto”: “Despacho que libra un juez a otro de igual categoría para que mande dar cumplimiento a lo que le pide.” Pero también la de “exhortar”: “Incitar a alguien con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer algo.” Pidió que se usara el exhorto de la petición del Panal con la segunda acepción, pues “no tiene una lógica vinculante”, dijo. Pero los otros, más legalistas, no cedieron. Y al final acordaron sustituir “exhorto” por una palabra “menos fuerte” y menos comprometedora: “invitación”. El IFE, pues, invitará a medios, personas y organizaciones a que le hagan más caso al Panal y a su candidato presidencial. Eso sí, los nueve consejeros, incluido el presidente Valdés Zurita, arroparon, apapacharon al Panal y, en la sesión, a su representante González Roldán.